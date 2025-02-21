Yuridia está embarazada: así reveló el posible nombre de su bebé con Matías Aranda

Video Yuridia arrulla a su bebé con corridos bélicos y las redes no la perdonan: "Es una mamá belicona"

Yuridia está embarazada de su tercer bebé, pero el segundo en común con su esposo Matías Aranda.

La tarde del jueves 20 de febrero, la cantante compartió un video en su cuenta de Instagram con la intención de dar a conocer “varias noticias”, siendo una de ellas su embarazo.

“Acá con varias noticias y de que así”, escribió en su publicación en la que también expresó su agradecimiento por la venta de boletos que ha tenido su presentación en la Plaza de Toros México.

“Todavía estoy procesando el notición la verdad, no lo puedo creer, así que solamente puede decirles a todos que muchísimas gracias por todo su amor, por quererme tanto y a Diosito también por hacerme el paro en la vida”, expresó.

Así anunció su tercer embarazo. Imagen Yuridia / Instagram



Fue precisamente en ese instante que Yuridia mostró ante la cámara a Matías Aranda, quien en ese momento sostenía entre sus manos una prueba de embarazo.

“Y pues por esta otra noticia que tenemos el Mati y yo que… Ahí viene Noah… Ahí viene Noah, ¿verdad Mati?”, sentenció la intérprete de ‘Qué Agonía’.

Yuridia no reveló si el segundo bebé que espera con Matías Aranda se trata de un niño o una niña. Sin embargo, sí insistió en que su nombre sería Noah.

¿Yuridia está por celebrar su baby shower?

Luego de que la cantante de 38 años anunciara que está en espera de su tercer hijo, su esposo habría revelado en Instagram que el baby shower de Yuridia sería el 5 de abril, fecha en que ella se estaría presentado en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México.

Al respecto, varios de sus seguidores insistieron en que el baby shower de Noah sería como el Benicio, el cual se celebró durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Yuridia había despertado rumores de embarazo en junio de 2024, luego de que en medio de una de sus presentaciones en Vallarta, México, presuntamente le susurró al oído a Matías Aranda la frase: "vas a ser papá otra vez".

¿Cuántos hijos tiene Yuridia y quiénes son sus papás?

Yuridia debutó en la maternidad en 2006. Phoenix Guerrero Gaxiola es fruto de la relación que la cantante sostuvo con Édgar Guerrero.

El nombre del adolescente fue elegido por su mamá en honor a Arizona, Estados Unidos, lugar en el que vivió cuando solamente era una niña.

El 13 de julio de 2023, Yuridia le dio la bienvenida a su segundo hijo. Benicio es producto de su matrimonio con Matías Aranda.