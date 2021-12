"Todo se derrumbó": Yuridia reveló la peor experiencia que vivió en 'La academia'

A los 18 años, Yuridia ganó el segundo lugar de la cuarta temporada del reality show de talentos ‘La academia’. Más de 15 años después, la cantante, que se prepara para sacar su primer disco ranchero y de banda, se sinceró sobre su tiempo en este programa en una entrevista con el Escorpión Dorado, también conocido como Alex Montiel.

Yuridia reveló la peor experiencia que vivió en ‘La academia’



En su charla con el Escorpión Dorado, Yuridia decidió revelar un poco sobre lo que vivió en ‘La academia’.

El tema salió debido a que Alex le preguntó si realmente vivían en un “terrorismo psicológico”, en donde no sólo se debían concentrar en cantar bien, sino también en su desempeño en clases y las acciones con las que “iban a hacer show”.

En este sentido, la cantante declaró que realmente fue muy feo someterse a las cosas que les proponían para hacerlos llorar. “Para que chillaras, wey. Súper culer*”, expresó.

La cantante explicó que la peor experiencia que vivió en el reality fue tener que ocupar un bikini y expresar lo que no le gustaba de su cuerpo.

"Me aplicaron una donde me tenía que poner un traje de baño y salir diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí"

La intérprete de ‘Ya te olvidé’ expresó que para ella fue realmente difícil porque nunca en su vida había ocupado bikini.

En ese entonces, la cantante estaba en la adolescencia y abrazaba una vibra mucho más “alternativa” y skatera”–andaba en patineta– que, de acuerdo con ella, no hacía clic con ponerse un bikini.

"Jamás me ibas a ver en un bikini. Cuando me hicieron eso pfff. Todo se derrumbó dentro de mi. Ahí quedó la dignidad"

Yuridia no fue la única que vivió una mala experiencia en 'La academia'



Yuridia también recordó que a Estrella, su amiga y compañera de 'La academia', la hicieron cantar 'El reloj cucú', canción que habla sobre la muerte de un padre, cuando ella estaba atravesando justo por el fallecimiento de sus papás.

Esta situación la hizo reflexionar sobre la poca humanidad que existía en el show. “¿Dónde quedó la humanidad? Quién sabe”, comentó.

Yuridia aclaró que 'La academia' le dejó cosas buenas



A pesar de los malos momentos, Yuridia reveló que en general su paso por ‘La academia’ fue “muy divertido” y aprendió bastante.