Selena Quintanilla

Viudo de Selena Quintanilla se emociona al leer carta que ella le escribió antes de casarse en secreto

Chris Pérez compartió las palabras que ‘La Reina del Tex-Mex’ le escribió cuando aún no eran marido y mujer. Ambos fueron separados por el papá de la cantante, Abraham Quintanilla, en el momento que supo de su relación.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Con esta foto, el esposo de Selena rompió una promesa que le hizo a la cantante hace más de 25 años

Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, compartió públicamente el contenido de una carta que ella le dio antes de que se casaran.

A días de que se cumpla el aniversario luctuoso número 30 de la famosa cantante, sale a la luz el conmovedor momento que vivió el guitarrista al recordar su historia de amor.

Selena Quintanilla quería “probar” a Chris Pérez

Este 10 de marzo se estrenó el documental ‘Selena y Los Dinos’ en el festival SXSW. En él, Chris Pérez afirma que jamás quiso ocultar su romance con la llamada ‘Reina del Tex-Mex’.

“A mí nunca me gustó lo del secreto desde el principio, yo siempre quise tener el respeto de Abraham”, asegura ante la cámara sobre quien fuera su suegro, de acuerdo con People.

Según han contado previamente, cuando el papá de la superestrella se enteró del noviazgo, echó de su agrupación al músico con el propósito de alejarlos.

Sin embargo, ellos no se separaron pues continuaron viéndose a escondidas y, cuando no se podían reunir, se enviaron escritos, revela el tejano.

En una de las escenas del proyecto, Pérez se emocionó al leer las palabras que Selena le expresó en aquellos tiempos difíciles.

“Dios Chris, he estado tan desconectada últimamente, es patético. Me estoy volviendo loca, te lo juro. Yo quisiera que todos me dejaran sola”, le dijo ella.

Aparentemente, esta confesión llegó después de que la intérprete de ‘Amor prohibido’ le hablara a su novio de que contrajeran matrimonio.

“Lo siento por asustarte sobre querer casarme contigo, pero creo que estoy tratando de probarte, de saber cuánto tú me amas”, se sinceró.

“Recuerda que yo siempre te voy a amar, para siempre, y te extraño más con cada segundo que pasa”, le aseguró igualmente.

Tras repasar lo dicho por su amada, él hace una larga pausa y se enternece al quedarse mirando las hojas con el mensaje redactado a mano.

El dúo celebró su boda, sin avisarle a nadie, el 2 de abril de 1992 en el condado de Nueces, en Texas. Ella tenía 20 años y él, 22.

Su unión continuó, ya con la aprobación de la familia Quintanilla, hasta el 31 de marzo de 1995, cuando Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, su excolaboradora.

Video Papá de Selena Quintanilla habla como nunca sobre la posible salida de la cárcel de Yolanda Saldívar 
