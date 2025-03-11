Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel en pocas semanas: este es el punto a su favor

Video A casi 30 años de la muerte de Selena, ex fiscal revela si Yolanda Saldívar podría ser liberada

Yolanda Saldívar cumple una cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, sin embargo, solicitó su libertad condicional tras ser elegible por estar a punto de cumplir 30 años en prisión. Este 30 de marzo recibirá la notificación sobre si fue aceptada o declinada su petición.

La mujer, de 64 años, presentó su documentación en 2024 para ser liberada en 2026 a pesar de que, según lo ha dicho la familia Quintanilla y exreclusas, "hay una recompensa por su cabeza", señaló el New York Post.

¿Por qué Yolanda Saldívar podría salir de prisión?

Según las leyes de Texas, las personas que cumplen cadena perpetua pueden ser elegibles para solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años en prisión. El proceso lo pueden interponer 6 meses antes de consumar las tres décadas, según explicaron expertos a Tanya Charry en entrevista para El Gordo y La Flaca.

La periodista colombiana señaló que las autoridades toman dos cosas en cuenta en estos casos.

" La severidad de la ofensa y la evaluación del recluso. También se toma en cuenta que el recluso se muestre arrepentido por el crimen que cometió", explicó en el show.

Un representante del Departamento de Justicia Criminal de Texas dijo a New York Post, que hay una situación que ayuda a Yolanda Saldívar para ser considerada que salga en libertad condicional.

" No tiene manchas en su historial que impidan que la junta de libertad condicional celebre una audiencia en marzo para determinar si la libera".

Según el medio, la familia Quintanilla recibirá la notificación en enero de 2026 sobre la audiencia de libertad condicional de la convicta, quien se encuentra recluida en la Unidad Patrick L. O'Daniel en Gatesville, Texas.

Un primo de Saldívar dijo recientemente a New York Post que Yolanda "se siente como si fuera una prisionera política" y considera "que ha pagado su deuda con la sociedad".

Yolanda Saldívar estaría amenazada de muerte

Dos exreclusas dijeron a New York Post que "hay una recompensa" por la "cabeza" de Yolanda Saldívar, por lo cual la mantienen aislada en prisión.

"Todo el mundo sabe quién es Yolanda Saldívar. Hay una recompensa por su cabeza, como si todos quisieran un pedazo de ella. Los guardias la mantienen alejada de los demás, porque la odian mucho. Si saliera [entre la población general], alguien intentaría acabar con ella", dijo Marisol López al medio, quien estuvo en prisión con ella entre 2017 y 2022.

Yesenia Domínguez, quien también fue reclusa de esa prisión, dijo al medio que "Saldívar siempre fue un tema común de discusión en el patio de la prisión. Todo el mundo decía siempre: 'Déjame hablar cinco minutos con esa zor…'. Todo el mundo quería justicia para Selena. Tiene un objetivo en la espalda", añadió.

Abraham Quintanilla dijo en entrevista con Primer Impacto en 2018, que tras la muerte de su hija han recibido "cartas" de mujeres que buscan venganza para Selena.

"Hasta el día de hoy, todavía recibimos cartas de mujeres que están en la misma prisión donde dicen que la están esperando, dicen que la van a matar. Hay mujeres malas allí, mujeres que han asesinado a otras personas en el pasado. Por eso están allí. No tienen nada que perder".