Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla, trabaja como conserje en la cárcel donde cumple cadena perpetua

A 26 años del asesinato de Selena Quintanilla , la rutina de Yolanda Saldívar no ha cambiado: amanece en su celda de unos 11 X 6 pies, ubicada en un área separada de la población general, estira las piernas unas horas en el área de esparcimiento, trabaja como conserje y luego regresa a su encierro perpetuo.

“ No ha habido cambios verdaderos o significativos en el estatus de Saldívar en años y años”, dijo Jeremy Desel, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas , a Univision. “Ella ha estado en el mismo escenario durante mucho, mucho tiempo ”.

Desde la muerte de Selena, mucho se ha dicho sobre el futuro que le aguardaba a la cantante texana de origen mexicano. Casi todos coinciden en que iba camino a convertirse en una mega artista tanto en el mundo hispano como en el anglo. Su primer disco en inglés, 'Dreaming of You', salió a la venta después de su muerte y tuvo un éxito arrasador.

En cuanto al trabajo de Saldívar, Desel dijo no saber de inmediato desde cuando ella limpia el área común de su cuadrilla y no quiso dar detalles de sus labores como conserje.

“No fue mi intención hacerlo. No quise matar a nadie”, dijo durante el enfrentamiento mientras apuntaba la misma arma asesina a su cabeza.

En 1995, el programa noticioso 20/20, de ABC, reportó durante una entrevista a Saldívar desde la prisión que ella había sido separada de la población general para protegerla de posibles actos de venganza. Desel, por su parte, dijo que no tenía a la mano la fecha en la que Saldívar fue asignada a esta área, pero aclaró que no ha habido amenazas en su contra.

El portavoz agregó que no está al tanto de ningún problema médico que haya tenido Saldívar. Cuando Univision le preguntó si ella había dado positivo a coronavirus o no, Desel dijo que no podía dar esa información por asuntos de privacidad.