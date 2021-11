Yolanda Andrade reveló que estuvo a punto de suicidarse después de la muerte de su padre

Yolanda Andrade es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, confesó haber estado al borde del suicidio cuando su padre cuando murió.

Durante varios años sintió culpa por la forma en que se relacionaron y eso la llevó a intentar quitarse la vida con un arma, la cual no se accionó luego de que tomó el gatillo.

El fallecimiento de su padre la movió emocionalmente en todos los sentidos, sobre todo porque días antes tuvieron una discusión que la llevó a correrlo de su casa y decirle que él para ella ya estaba muerto.

El recuerdo de ese momento y el hecho de no poder hacer las paces con él llevó a Yolanda a caer en una fuerte depresión, alcoholismo y consumo de cocaína. La conductora aseguró que llegó a beber dos botellas diarias de cualquier bebida alcohólica.

‘’Intenté suicidarme, me puse una pistola, le jalé, brincó la bala, gracias a Dios. Mi hermana me vio, al momento que abrió la puerta del baño, yo con la pistola en la boca, ya la había jalado y dije: ´Ay, Dios mío´. Fue lo último que vi, la imagen de mi hermana y pues... estuvo muy duro”

Fue gracias a que su hermana llegó y que el arma no se accionó que la conductora aún sigue con vida.

Yolanda Andrade se convirtió en una consumidora de cocaína. Aunque eso no la limitaba de realizar su vida e ir a trabajar, sí era realmente perjudicial para su salud. Es por eso que su amiga Monstserrat Oliver la ayudó a superar su dependencia a dicha sustancia.

Yolanda mantiene vivo el recuerdo de su padre



En el Día de Muertos, la conductora reveló en ‘Montse y Joe’, el programa que lidera junto a Montserrat Oliver desde 2018, una experiencia sobrenatural que vivió.

Como es costumbre, Yolanda aprovechó la festividad para honrar la memoria de su padre, así que en un altar dejó su bebida favorita y para su sorpresa el vaso quedó vacío.

Yo recuerdo que el año pasado le puse por primera vez una foto de mi papá que murió y estábamos peleados y entonces yo dije ‘bueno, pues ya se murió’, y me costó mucho trabajo el reconocer y reconciliarme con mi papá muerto

Le puse un foto ahí con una vela y con el Malverde, y le puse whisky, por Dios santo que no había whisky. O se lo ching* el Malverde o de verdad mi papá vino. Fue muy curioso, porque yo estaba…y dije qué cosa tan rara…. ¿Qué me gustaría hacer antes de que me muera?