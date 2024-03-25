Yolanda Andrade

Actriz dice que Yolanda Andrade le "jaló los pelos" cuando fueron novias: así recordó su relación

Lorena Meritano relató lo que vivió junto a Yolanda Andrade mientras sostenían una relación amorosa. Además, confesó si se arrepiente de este romance.

Por:Paulina Flores
Video Laura Zapata pone como "basurero" a Yolanda Andrade tras ventilar sus supuestos romances con famosas

Lorena Meritano recordó cómo fue su noviazgo con Yolanda Andrade, de quien fue pareja durante un corto lapso.

La actriz argentina afirmó que este romance ocurrió cuando la presentadora atravesaba por una época difícil” en la “que hacía cosas que no estaban bien”, en una entrevista que concedió al programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, publicada el pasado 24 de marzo.

Lorena Meritano revive fuerte pleito con Yolanda Andrade

Lorena Meritano relató que su amorío con Yolanda Andrade inició cuando la protagonista de 'Sentimientos ajenos' comenzó con detalles "increíbles" para conquistarla: le mandaba "cartitas y flores".

Sin embargo, el final de su corta pero intensa relación no tuvo un final tan dulce. Meritano experimentó una violenta escena cuando Andrade descubrió que le había mentido.

“Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico”, reconoció. “Viene entrando la Yolanda… casi me muero... La verdad fue un momento muy violento. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’. Yo quieta, me pegó un cachetazo y la miré. Ella me llega aquí (al pecho). La miré y le dije ‘¿terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”, narró.

Posteriormente, según contó, Yolanda Andrade la siguió al cuarto donde se hospedaba con un chico.

“Cuando llegó al carro me encuentro con algo que me dio mucho susto (una pistola). Logré que se fuera. Mis mejores amigos de México me compraron el pasaje a Argentina y caí en mi pueblo”, recordó.

¿Lorena Meritano se arrepiente de su relación con Yolanda Andrade?

La actriz negó sentirse arrepentida de la relación amorosa que sostuvo con la presentadora. "Es lindo poder dar vuelta a la página, perdonar. No sé si era consciente de lo que estaba viviendo, pero lo viví. Y, la verdad, que no me arrepiento, y tampoco lo escondo ni lo niego. A mucha honra que me permití vivir algo diferente”.

Yolanda Andrade y Lorena Meritano hablaron abiertamente de su noviazgo en una reciente emisión del programa Montse y Joe.

En el show, que se transmitió en junio de 2019, recordaron el tiempo que compartieron en pareja y aclararon que el difícil episodio que vivieron quedó atrás.

