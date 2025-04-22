Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo hace especial mención a su esposo Juan Collado ante rumores de divorcio

La actriz se refirió como pocas veces a su vida personal en medio de los rumores que enfrenta por una supuesta separación de Juan Collado, quien estaría saliendo con una mujer 20 años menor.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Yadhira Carrillo regresa a la TV y Lety Calderón reacciona cuando le preguntan si trabajaría con ella

En medio de rumores sobre una supuesta separación de Juan Collado, Yadhira Carrillo hizo especial mención a su esposo, quien según trascendidos estaría saliendo con una mujer 20 años menor.

La actriz se refirió como pocas veces a su vida personal durante una entrevista con el programa Cuéntamelo Ya!, donde señaló que el abogado siempre está “cuidándola” y al pendiente de ella.

“He sido una mujer muy afortunada porque he tenido conmigo un ser impresionantemente bueno conmigo, que ha sido mi esposo, no me ha descuidado jamás, a quien le dedico esta telenovela y mi vida entera”, dijo conmovida.

La intérprete de 51 años no hizo más comentarios sobre su matrimonio. Sin embargo, sí resaltó su emoción por su regreso a las telenovelas.

“Me siento honrada de regresar a casa, Televisa, de ese recibimiento que me han dado tan cálido, con los brazos abiertos. Me siento como pez en el agua, feliz, voy por los pasillos caminando como niña chiquita”, sentenció.

Los rumores de divorcio

El 5 de marzo, Yadhira Carrillo se reencontró con la prensa mexicana a las afueras de Televisa San Ángel en la Ciudad de México. Aunque la intérprete se mostró abierta para hablar de su regreso a la actuación tras su participación especial en Las Hijas de la Señora García (que puedes ver por Univision y aquí en ViX) su actitud cambió en cuanto fue cuestionada sobre la salud de su esposo Juan Collado.

“No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”, expresó tajante.

Pese a que Yadhira Carrillo no hizo más comentarios sobre su vida privada y se alejó de los reporteros, tan solo días después la revista TVNotas reportó que la actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso “de separación respetuosa”.

Según la publicación, esta decisión habría llevado a Yadhira Carrillo a retomar su vida artística y a su regreso a las telenovelas, mientras que Juan Collado continuaría recuperándose de su salud.

Asimismo, trascendió que Juan Collado le habría sido infiel y que él tendría “una nueva relación con una mujer entre 10 y 20 años menor que él”, con quien se le habría visto en Madrid, según la ‘influencer’ Jacqueline Martínez ‘Chamonic’.

Relacionados:
Yadhira CarrilloEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

