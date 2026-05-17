Ximena Duque Ximena Duque manda mensaje a su hijo y reaparece con él tras supuesta separación de su esposa Ximena Duque reapareció junto a su hijo Cristan en medio de los rumores que rodean al joven a quien la colombiana tuvo con el actor mexicano Christian Carabias. El año pasado, presumieron en redes la boda del joven, quien en ese momento tenía 20 años y ahora estaría enfrentando una supuesta separación.



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Video “Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo

Ximena Duque reapareció junto a su hijo mayor Cristan y le mandó un importante mensaje en medio de las dudas que existen sobre la vida matrimonial del joven.

A inicios de la semana pasada se comenzó a especular que el chico, hijo de la colombiana y del actor mexicano Christian Carabias, supuestamente ya estaba separado de Valeria Peña, con quien se casó a los 20 años en febrero de 2025.

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En su momento, las imágenes de la boda fueron compartidas tanto por el joven como por sus famosos padres, sin embargo, ahora guardan silencio ante los rumores que rodean a Cristan.

Ximena Duque reaparece junto a su hijo

En medio de las especulaciones, la actriz reapareció junto a él este fin de semana en una fecha muy especial: el cumpleaños 22 de Cristan.

La también emprendedora publicó una foto con él y su pastel de festejo y en otra el joven aparece con su madre y sus medias hermanas Luna y Skye, a quienes Ximena Duque tuvo con su actual esposo Jay Adkins.

"Te queremos", escribió en esa imagen la protagonista de telenovelas en un mensaje lleno de cariño para su hijo.

En otra, la también presentadora compartió una imagen de antaño con él cuando era niño y escribió otro mensaje dedicado a su primogénito: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida".

Estas son las fotos y mensajes que Ximena Duque dedicó a su hijo Cristan en medio de los rumores de la supuesta separación del chico y su esposa tras casarse en febrero de 2025. Imagen Ximena Duque/Instagram



Tras su boda el año pasado, el chico se mudó de Florida, donde vive su famosa madre, para irse a residir a Utah.

¿Se separó el hijo de Ximena Duque?

A inicios de la semana pasado, una persona le preguntó de manera directa a Ximena Duque si Cristan ya estaba separado y la actriz ni lo confirmó ni negó.

" No me corresponde a mí hablar de su vida privada. Él es súper privado con su vida personal y yo debo respetar esto", contestó en la dinámica de preguntas y respuestas que sostuvo en Instagram.