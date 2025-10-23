Ximena Duque revela por qué prefiere comprar perros que adoptarlos a pesar de las críticas
Ximena Duque respondió a quienes la cuestionan por no querer adoptar perros, luego de que hace unos meses presentó a Mila, una cachorra que adquirió en un criadero.
Ximena Duque presentó a Mila el 25 de junio, la nueva integrante de su familia, una cachorra de la raza labradoodle australiano que habría adquirido en un criadero. Ahora, la actriz explicó por qué prefiere comprar perros que adoptarlos.
A diferencia de otras famosas como Aracely Arámbula, Montserrat Oliver o Marjorie de Sousa que fomentan la adopción animal, la empresaria colombiana explicó que su decisión tiene que ver con el bienestar de su familia, sobre todo de sus pequeñas hijas Luna y Skye, quienes tienen 7 y 4 años, respectivamente, lo cual le ha traído críticas.
"A mí mi sentido común me dice que un perro rescatado, uno no conoce los traumas que trae", comenzó en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram. "Así como los seres humanos traemos traumas de cosas que nos pasaron cuando estábamos chiquitos, estos perritos muchos han sido maltratados y cualquier cosita puede desencadenar una reacción", explicó.
Ximena Duque pide analizar antes de adoptar
La colombiana aseguró que ella ha ayudado a perros de la calle, pero no los lleva a su hogar para no exponer a su familia a un posible peligro, por lo cual sugirió a sus seguidores no tomar una decisión precipitada a la hora de adoptar, sobre todo canes de raza grande.
"Piénselo bien antes de adoptar un perrito, un pitbull, cualquier perro, un dóberman, o lo que sea, que ya tenga dos o tres años, porque ustedes quieren hacer un gesto bonito, lo traen a la casa y tienen niños chiquitos, tengan cuidado. No importa la raza, cualquier animal, tengan cuidado".
Ximena no permite que sus hijas convivan con perros ajenos
Duque también explicó que no permite que Luna y Skye acaricien mascotas de otras personas.
" Mis hijas tienen prohibido tocar a perro ajeno, no solo en la calle, incluso cuando vamos a la casa de alguien, si tiene perro no lo pueden tocar. Llámenme extremista, pero soy demasiado 'mamá gallina' y, nuevamente, son animales. Que no se nos olvide", sentenció en su mensaje.