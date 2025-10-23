Ximena Duque

Ximena Duque revela por qué prefiere comprar perros que adoptarlos a pesar de las críticas

Ximena Duque respondió a quienes la cuestionan por no querer adoptar perros, luego de que hace unos meses presentó a Mila, una cachorra que adquirió en un criadero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa

Ximena Duque presentó a Mila el 25 de junio, la nueva integrante de su familia, una cachorra de la raza labradoodle australiano que habría adquirido en un criadero. Ahora, la actriz explicó por qué prefiere comprar perros que adoptarlos.

A diferencia de otras famosas como Aracely Arámbula, Montserrat Oliver o Marjorie de Sousa que fomentan la adopción animal, la empresaria colombiana explicó que su decisión tiene que ver con el bienestar de su familia, sobre todo de sus pequeñas hijas Luna y Skye, quienes tienen 7 y 4 años, respectivamente, lo cual le ha traído críticas.

PUBLICIDAD

"A mí mi sentido común me dice que un perro rescatado, uno no conoce los traumas que trae", comenzó en el mensaje que compartió en sus historias de Instagram. "Así como los seres humanos traemos traumas de cosas que nos pasaron cuando estábamos chiquitos, estos perritos muchos han sido maltratados y cualquier cosita puede desencadenar una reacción", explicó.

Más sobre Ximena Duque

Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa
0:48

Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa

Univision Famosos
Ximena Duque presenta a su ‘hija’ que ni su esposo conocía: así fue el momento
0:51

Ximena Duque presenta a su ‘hija’ que ni su esposo conocía: así fue el momento

Univision Famosos
Ximena Duque se defiende por hospedarse en hotel de Trump en plena crisis contra inmigrantes
0:59

Ximena Duque se defiende por hospedarse en hotel de Trump en plena crisis contra inmigrantes

Univision Famosos
Ximena Duque se reencuentra con su hijo tras haberla dejado con sus hermanas en Florida
1:13

Ximena Duque se reencuentra con su hijo tras haberla dejado con sus hermanas en Florida

Univision Famosos
Hija de Ximena Duque rompe en llanto ante la partida de su hermano: termina desconsolada
1:10

Hija de Ximena Duque rompe en llanto ante la partida de su hermano: termina desconsolada

Univision Famosos
“Se va un pedazo de mi corazón”: Ximena Duque sufre la partida de su hijo
1 mins

“Se va un pedazo de mi corazón”: Ximena Duque sufre la partida de su hijo

Univision Famosos
“Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo
1:42

“Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo

Univision Famosos
Nuera de Ximena Duque revela cómo se lleva con Christian Carabias, el ex de la actriz
1:06

Nuera de Ximena Duque revela cómo se lleva con Christian Carabias, el ex de la actriz

Univision Famosos
Hijo de Ximena Duque se casa a sus 20 años: la actriz le organiza fiesta y presenta a su nuera
0:58

Hijo de Ximena Duque se casa a sus 20 años: la actriz le organiza fiesta y presenta a su nuera

Univision Famosos
Ximena Duque explota contra los que critican su abdomen: "No opines sobre el cuerpo de otras"
3 mins

Ximena Duque explota contra los que critican su abdomen: "No opines sobre el cuerpo de otras"

Univision Famosos

Ximena Duque pide analizar antes de adoptar

La colombiana aseguró que ella ha ayudado a perros de la calle, pero no los lleva a su hogar para no exponer a su familia a un posible peligro, por lo cual sugirió a sus seguidores no tomar una decisión precipitada a la hora de adoptar, sobre todo canes de raza grande.

"Piénselo bien antes de adoptar un perrito, un pitbull, cualquier perro, un dóberman, o lo que sea, que ya tenga dos o tres años, porque ustedes quieren hacer un gesto bonito, lo traen a la casa y tienen niños chiquitos, tengan cuidado. No importa la raza, cualquier animal, tengan cuidado".

Ximena Duque recibe críticas por preferir comprar un perro que adoptarlo.
Ximena Duque recibe críticas por preferir comprar un perro que adoptarlo.
Imagen People en Español/Instagram

Ximena no permite que sus hijas convivan con perros ajenos

Duque también explicó que no permite que Luna y Skye acaricien mascotas de otras personas.

" Mis hijas tienen prohibido tocar a perro ajeno, no solo en la calle, incluso cuando vamos a la casa de alguien, si tiene perro no lo pueden tocar. Llámenme extremista, pero soy demasiado 'mamá gallina' y, nuevamente, son animales. Que no se nos olvide", sentenció en su mensaje.

Ximena Duque no permite que sus pequeñas hijas toquen perros ajenos.
Ximena Duque no permite que sus pequeñas hijas toquen perros ajenos.
Imagen Ximena Duque/Instagram
Relacionados:
Ximena DuqueAdopciónMascotasPerrosHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD