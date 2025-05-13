“Se va un pedazo de mi corazón”: Ximena Duque sufre la partida de su hijo

Ximena Duque atraviesa por momentos difíciles. Este lunes 12 de mayo, la actriz tuvo que decirle adiós a su hijo mayor, quien a tres meses de celebrar su boda con Valeria Peña, decidió mudarse a Utah.

A través de sus historias de Instagram, la estrella de telenovelas compartió un emotivo video de sus hijas, quienes al igual que ella, se encontraban despidiéndose de Cristian.

“Se me va un pedazo de mi corazón”, escribió la intérprete en la grabación, en la que también aparece su hija Luna llorando desconsoladamente.

“Lunita, ¿por qué estás llorando?”, le preguntó la empresaria a la pequeña, quien, entre lágrimas señaló: “Porque Tata (así llama cariñosamente a su hermano) se va a Utah”.

Hermana de Cristian Carabias llora desconsolada ante la partida de su hermano. Imagen Ximena Duque / Instagram



“Pero tú vas a poder ir a conocer Utah, te va a encantar”, se le escucha decir a él mientras intenta consolar a su hermana.

Sin revelar más detalles sobre la emotiva despedida familiar, Ximena Duque compartió una nueva fotografía junto a su hijo, a quien le dedicó amorosas palabras ante el inicio de su nueva etapa de vida.

“Que Dios te bendiga y guíe siempre tu camino, amor mío”, sentenció.

Así se despidió Ximena Duque de su hijo. Imagen Ximena Duque / Instagram



El 5 de mayo, Ximena Duque comunicó que su hijo emprendería una nueva vida al lado de su esposa Valeria Peña en Utah.

Aquella ocasión, la actriz reconoció que, aunque estaba orgullosa y consciente de que la partida de su retoño era “ley de vida”, no podía evitar sentirse triste con la separación.

Además de Cristian, Ximena Duque es madre de Luna y Skye, quienes son fruto de su relación con Jay Adkins.