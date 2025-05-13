Ximena Duque

“Se va un pedazo de mi corazón”: Ximena Duque sufre la partida de su hijo

Luna, una de las hijas de Ximena Duque, no pudo contener el llanto ante la partida de su hermano Cristian Carabias. El hijo mayor de la actriz emprenderá un nuevo camino lejos de su familia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video “Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo

Ximena Duque atraviesa por momentos difíciles. Este lunes 12 de mayo, la actriz tuvo que decirle adiós a su hijo mayor, quien a tres meses de celebrar su boda con Valeria Peña, decidió mudarse a Utah.

A través de sus historias de Instagram, la estrella de telenovelas compartió un emotivo video de sus hijas, quienes al igual que ella, se encontraban despidiéndose de Cristian.

PUBLICIDAD

“Se me va un pedazo de mi corazón”, escribió la intérprete en la grabación, en la que también aparece su hija Luna llorando desconsoladamente.

“Lunita, ¿por qué estás llorando?”, le preguntó la empresaria a la pequeña, quien, entre lágrimas señaló: “Porque Tata (así llama cariñosamente a su hermano) se va a Utah”.

Hermana de Cristian Carabias llora desconsolada ante la partida de su hermano.
Hermana de Cristian Carabias llora desconsolada ante la partida de su hermano.
Imagen Ximena Duque / Instagram

Más sobre Ximena Duque

Ximena Duque presenta a su ‘hija’ que ni su esposo conocía: así fue el momento
0:51

Ximena Duque presenta a su ‘hija’ que ni su esposo conocía: así fue el momento

Univision Famosos
Ximena Duque se defiende por hospedarse en hotel de Trump en plena crisis contra inmigrantes
0:59

Ximena Duque se defiende por hospedarse en hotel de Trump en plena crisis contra inmigrantes

Univision Famosos
Ximena Duque se reencuentra con su hijo tras haberla dejado con sus hermanas en Florida
1:13

Ximena Duque se reencuentra con su hijo tras haberla dejado con sus hermanas en Florida

Univision Famosos
Hija de Ximena Duque rompe en llanto ante la partida de su hermano: termina desconsolada
1:10

Hija de Ximena Duque rompe en llanto ante la partida de su hermano: termina desconsolada

Univision Famosos
“Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo
1:42

“Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo

Univision Famosos
Nuera de Ximena Duque revela cómo se lleva con Christian Carabias, el ex de la actriz
1:06

Nuera de Ximena Duque revela cómo se lleva con Christian Carabias, el ex de la actriz

Univision Famosos
Hijo de Ximena Duque se casa a sus 20 años: la actriz le organiza fiesta y presenta a su nuera
0:58

Hijo de Ximena Duque se casa a sus 20 años: la actriz le organiza fiesta y presenta a su nuera

Univision Famosos
Ximena Duque explota contra los que critican su abdomen: "No opines sobre el cuerpo de otras"
3 mins

Ximena Duque explota contra los que critican su abdomen: "No opines sobre el cuerpo de otras"

Univision Famosos
Ximena Duque transformó su casa en una granja para el cumpleaños de sus hijas: hasta hubo animales en ella
1:44

Ximena Duque transformó su casa en una granja para el cumpleaños de sus hijas: hasta hubo animales en ella

Univision Famosos
Hijo de Ximena Duque ya vive solo: así es la casa que disfruta después de no continuar con sus estudios
2:02

Hijo de Ximena Duque ya vive solo: así es la casa que disfruta después de no continuar con sus estudios

Univision Famosos


“Pero tú vas a poder ir a conocer Utah, te va a encantar”, se le escucha decir a él mientras intenta consolar a su hermana.

Sin revelar más detalles sobre la emotiva despedida familiar, Ximena Duque compartió una nueva fotografía junto a su hijo, a quien le dedicó amorosas palabras ante el inicio de su nueva etapa de vida.

“Que Dios te bendiga y guíe siempre tu camino, amor mío”, sentenció.

Así se despidió Ximena Duque de su hijo.
Así se despidió Ximena Duque de su hijo.
Imagen Ximena Duque / Instagram


El 5 de mayo, Ximena Duque comunicó que su hijo emprendería una nueva vida al lado de su esposa Valeria Peña en Utah.

Aquella ocasión, la actriz reconoció que, aunque estaba orgullosa y consciente de que la partida de su retoño era “ley de vida”, no podía evitar sentirse triste con la separación.

Además de Cristian, Ximena Duque es madre de Luna y Skye, quienes son fruto de su relación con Jay Adkins.


Relacionados:
Ximena DuqueHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD