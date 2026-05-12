Ximena Duque ¿Hijo de Ximena Duque está separado de su esposa?: la actriz responde tajante ante rumores El primogénito de la actriz se casó en febrero de 2025 con Valeria Peña y meses más tarde, se mudaron a Utah para comenzar una nueva vida en pareja.



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Video “Quiero llorar”: Ximena Duque recibe difícil noticia de su hijo

Ximena Duque respondió tajante a quien la cuestionó sobre la supuesta separación de su hijo Cristian con Valeria Peña, joven con la que se casó en febrero de 2025 en una íntima ceremonia en Miami.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la actriz fue cuestionada sobre el estado civil de su primogénito. Cristian se mudó a Utah junto a su esposa tan solo tres meses después de celebrar su boda.

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“¿Tu hijo se separó?”, le preguntaron a la empresaria, quien lejos de evitar el cuestionamiento, se pronunció al respecto.

“No me corresponde a mí hablar de su vida privada. Él es super privado con su vida personal y yo debo respetar esto”, dijo.

Ximena Duque no confirmó ni desmintió los rumores de la supuesta separación de su hijo. Sin embargo, en las siguientes líneas de su mensaje dejó claro que Cristian “está feliz”.

“Él está FELIZ y eso es lo más importante”, agregó, mientras que en otra publicación dejó entrever que su hijo seguiría viviendo en Utah.

“¿Por qué ya no lo muestras, es todo un hombre?”, le preguntaron nuevamente. “Se mudó a Utah hace un año”, sentenció.

Cristian Carabias es el hijo mayor de Ximena Duque. Imagen Ximena Duque / Instagram

Hijo de Ximena Duque se casó a sus 20 años

El 13 de febrero, Cristian Carabias y Valeria Peña se casaron en una íntima ceremonia celebrada en Miami, según reportes de HOLA USA.