Ximena Duque Ximena Duque responde si sus hijas volverán a ir a la escuela: llevan año y medio sin asistir La actriz se sinceró acerca de si Luna y Skye regresarán al colegio, luego de estar haciendo ‘homeschool’. La también modelo dejó claro que las niñas no están siendo afectadas a nivel social.



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Video Ximena Duque y sus hijas a punto de sufrir fuerte accidente por un “loco” en pleno viaje por Europa

Ximena Duque se sinceró sobre el futuro educativo de sus hijas, Luna y Skye, quienes actualmente no asisten a la escuela.

Fue en noviembre de 2024 cuando la actriz dio a conocer que, junto con su esposo Jay Adkins, había decido sacar a Luna del colegio al que asistía.

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“Después de mucho pensarlo y de hacer nuestra propia investigación llegamos a la conclusión de dejar que nuestra niña sea niña”, escribió ella en un ‘post’ de Instagram.

Entonces, también difundió un video en el que ambos iban a recoger a la pequeña, quien tenía 6 años, en el que aparentemente era su último día en el plantel pues ya comenzaría a hacer ‘homeschool’.

“Se acabo el estrés y la carga académica excesiva. La pérdida de la niñez. Los métodos estándar ‘de talla única’ que no se adapta a las diferentes maneras en que los niños aprenden”, manifestó.

Ximena Duque responde si sus hijas irán a la escuela

A casi dos años de que tomara esa resolución, Ximena Duque fue cuestionada sobre si Luna y Skye, de 8 y 5 años, respectivamente, seguirán sin ir a la escuela.

“¿Tus hijas no van a ir más al colegio? Y no tienen amiguitas”, le escribió una internauta en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram.

La modelo contestó tajante: “Si en algún momento ellas quieren volver al colegio, por supuesto que no nos opondríamos. Pero hoy por hoy están felices y aprendiendo muchísimo”.

Al respecto del asunto de las amistades con las que cuentan sus hijas, ella brindó una argumentación más profunda.

“Y sobre los amigos: tienen muchísimos. Creo que existe un concepto muy equivocado sobre el ‘homeschool’ y la socialización”, indicó.

“¿Acaso las amistades sólo se construyen dentro de un salón de clases? Ellas hacen piano, baile, golf, arte, actividades en grupo, y, además tenemos muchas amigas con hijos, así que constantemente hacemos ‘play dates’ y compartimos”, añadió.

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Duque aseveró que, a su sentir, Luna y Skye “socializan de una manera mucho más natural y variada, con personas de diferentes edades y ambientes. Y al final, ¡eso también es la vida real!”, concluyó.