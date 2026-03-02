Ximena Duque

Ximena Duque y su esposo comparten importante lección que le dan a sus hijos: "Lo hablamos con claridad"

La pareja compartió qué es lo que les interesa que Cristian, Luna y Skye aprendan desde muy temprana edad.

Ximena Duque y su esposo, Jay Adkins, compartieron la importante lección de vida que le están dando a sus hijos, Cristian, Luna y Skye.

La pareja reveló que desde ahora ya les enseña a sus retoños al respecto de la educación financiera y, principalmente, son su modelo a seguir.

Ximena Duque y su esposo enseñan desde “el amor y el ejemplo”

Ximena Duque y Jay Adkins indicaron a People en Español que el primer paso de su aleccionamiento “fue hacerlo parte de la vida diaria, sin que fuera algo complicado ni serio”.

Como parte de una conversación natural, la pareja ha hecho saber a Cristian, Luna y Skye que todo se gana con trabajo, esfuerzo y propósito.

“No fue una clase, fue algo desde el amor y el ejemplo”, dijo la actriz colombiana. “El dinero no es sólo dinero; es tiempo, energía y decisiones inteligentes”.

“No se trata de criar a niños obsesionados con ahorrar, sino adultos que sepan pensar, priorizar y tomar buenas decisiones”, aclaró.

El dúo sabe que, más allá de las palabras, para Cristian, de 21 años, Luna, de 7, y Skye, de 4, lo importante es el proceder.

“Los niños no aprenden principalmente por lo que decimos, sino por lo que nos ven hacer”, aseveró Jay, quien es empresario.

Por eso, como familia, procuran modelar hábitos como la planificación, la disciplina y conversaciones tranquilas alrededor del dinero, apunta el medio.

Ximena puntualizó que en su casa se diferencia entre lo que se quiere y lo que se necesita: “Lo hablamos con claridad y sin culpa”.

“Está bien querer cosas, pero siempre hay que preguntarse si de verdad las necesitamos”, externó. “Hacerlos esperar tiene una magia especial, porque enseña autocontrol, paciencia y gratitud”.

Hijos de Ximena Duque aprenden a disfrutar el presente

En su enseñanza, Ximena Duque y Jay Adkins igualmente hacen lo necesario para Cristian, Luna y Skye valoren el tiempo y piensen en el futuro.

“Disfrutamos hoy, pero con intención y estructura”, comentó Jay. “Ahorrar no es un castigo; es libertad y seguridad. Te da opciones y reduce el estrés”.

