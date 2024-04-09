William Levy publica mensaje tras video de Samadhi: ¿responde a controversia con su ex, Elizabeth Gutiérrez?

Samadhi Zendejas sorprendió al publicar este 7 de abril un video junto a William Levy. El posteo desató los rumores de romance otra vez y casi al mismo tiempo, Elizabeth Gutiérrez, ex del actor, hizo inquietantes confesiones en redes sociales.

Usuarios señalaron que las declaraciones de la mexicana podrían estar dirigidas a Samadhi; pero la polémica creció cuando horas después el actor compartió un tajante comunicado, el cual algunos afirman sería para la madre de sus hijos.

William Levy comparte contundente mensaje

El protagonista de telenovelas utilizó su cuenta oficial de Instagram este 8 de abril para publicar el mensaje, en el cual precisó que buscan “destruir dañado la imagen”.

“En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios”.

Pese a que sus palabras avivaron el escándalo y un posible pleito con Elizabeth Gutiérrez, William Levy no se refirió a nadie en específico en su publicación, pero sí le deseó algo a las personas que lo atacan.

“Ojalá que si encuentran a Dios en su vida, así les llene el corazón de amor y de luz. Los amo a todos”, escribió el actor.

William Levy publica mensaje tras video de Samadhi Zendejas y palabras de Elizabeth Gutiérrez Imagen Instagram William Levy



Aunque usuarios y medios de comunicación señalan que el comunicado va dirigido a Elizabeth Gutiérrez ella ha guardado silencio.

Elizabeth Gutiérrez hace inquietante publicación tras video de Samadhi Zendejas con William Levy

Tras las especulaciones de un romance con William Levy, Samadhi Zendejas publicó un video del actor, con quien compartió créditos en la telenovela ‘Vuelve a mí’.

Horas después, Elizabeth Gutiérrez publicó mensajes en Instagram que parecieron ser indirectas para la joven de 29 años.

“Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue así”, fueron las palabras de la mexicana.