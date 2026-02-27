William Levy ¿William Levy estrena romance?: al actor lo habrían captado con misteriosa mujer El actor fue captado en el interior de un supermercado, en Florida, en supuesta compañía de una misteriosa mujer.



Video William Levy se aparece de nuevo con Samadhi Zendejas tras supuesto romance: esto hace ahora

William Levy estaría estrenando romance. El actor cubano fue captado en el interior de un supermercado, de Pembroke Pines, Florida, en la supuesta compañía de una misteriosa mujer.

Las imágenes de la aparente situación fueron difundidas por el presentador Javier Ceriani, quien especuló sobre la identidad de la mujer “de pelo oscuro”.

“Puede ser una colombiana, una venezolana de Miami, una cubana… no sabemos”, expresó en su programa del 26 de febrero luego de lanzar nombres como Elizabeth Gutiérrez o Samadhi Zendejas, con esta última ya había sido relacionado sentimentalmente el cubano en 2023.

En las imágenes presentadas, a William Levy nunca se le ve interactuar con la mujer, quien aparentemente camina detrás de él, portando su celular en la mano.

Según el argentino, las fotografías fueron tomadas en un supermercado de Pembroke Pines, en el condado de Broward, Florida, presuntamente muy cerca del rancho de William Levy.

Así fue captado William Levy en supermercado de Pembroke Pines, en el condado de Broward, Florida. Imagen Javier Ceriani / Instagram

¿William Levy soltero?

En agosto de 2025, William Levy reveló de manera frontal en El Gordo y La Flaca que estaba soltero y que, por el momento, no estaba buscando el amor. Sin embargo, aseguró que eso no le limita a salir y conocer personas.

“Estoy todavía enfocado en mi carrera y mis hijos ahora. Si algo aparece que valga la pena, que sea una mujer que me traiga alegría y paz pues con mucho gusto la recibiré. Estoy tranquilo y si Dios me presenta algo bonito que valga la pena, pues adelante”, dijo.