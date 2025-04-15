William Levy

William Levy y los problemas con la justica que enfrentó antes de ser arrestado

A lo largo de su vida, el actor cubano se ha enfrentado a la ley en diversas ocasiones. Este 14 de abril, él fue detenido por los cargos de “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios” e “invasión de estructura o transporte ocupado” en Weston, en Florida.

Por:Dayana Alvino
Video William Levy arrestado: los cargos que le imputan y por qué no tendría derecho a fianza

William Levy fue arrestado en la ciudad de Weston, en Florida, este lunes 14 de abril, de acuerdo con el documento expedido por la oficina del Sheriff del condado de Broward.

El periodista Alex Rodríguez detalló que el cubano tiene dos cargos, uno por “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios”, y otro por “invasión de estructura o transporte ocupado”.

Una fuente aseguró a People en Español que él se negó a pagar la cuenta “exorbitante” de un restaurante, en Miami, y que “empujó” a una persona mientras discutía con el mánager del establecimiento.

En la emisión de hoy de El Gordo y La Flaca, se dio a conocer que el también modelo “no ha sido puesto en libertad”, pero que el juez le impuso una fianza de 500 dólares.

¿Qué otros problemas ha tenido William Levy con la ley?

Acusación de abuso sexual

A lo largo de sus 44 años, William Levy ha enfrentado problemas con la justicia en diversas ocasiones y por distintos motivos.

En 2010, la agencia Notimex reportó que el galán de telenovelas “fue demandado por presunta agresión sexual a una menor de 17 años, entre otros delitos”.

En la querella, presentada el 17 de agosto de ese año en la Corte Superior de Los Ángeles, se indica que él habría obligado a la chica, de nombre Karla Álvarez, “a practicarle sexo oral”.

Además, se imputó, supuestamente la forzó, a punto de estrangularla, a dejarse “toquetear” y la obligó a tentar “sus genitales, eyaculó en su boca y la contagió de una enfermedad de transmisión sexual”.

Un año más tarde, El Universal informó que la acusante había retirado el proceso judicial en contra del ahora ex de Elizabeth Gutiérrez.

Al respecto, People en Español difundió que “se rumora que los abogados” de ambos “llegaron a un acuerdo confidencial fuera de la corte” y que a ella le habrían dado “2.5 millones de dólares” a cambio de retractarse.

Demanda tras accidente automovilístico

Una década después, en 2020, Wiliam Levy se enfrentó, ahora con su entonces esposa, Elizabeth Gutiérrez, a una demanda por “un accidente automovilístico causado” por la actriz, destapó ‘Ventaneando’.

En el programa, que accedió a los documentos de la denuncia, se relató que ella “conducía” un vehículo “que era rentado”, el cual se consideró “pérdida total” tras el alegado percance.

La arrendadora de coches de lujo V.A. Leasing Corp. “acusó” a la estrella “de haber incluido el contrato de arrendamiento” de un “Rolls-Royce 2015”, que ella rentó en 2016 y que, tras el incidente, no cubrió el remanente de más de 15 mil dólares.

La empresa demandó a la pareja, exigiendo el pago de “gastos extras”, “intereses”, “pagos atrasados” y “los honorarios de sus abogados”.

Finalmente, el caso se cerró el 22 de febrero de 2021, cuando la ley determinó que Levy y Gutiérrez debían saldar “20,346.64 dólares”, los cuales aparentemente fueron extraídos directamente de sus cuentas bancarías.

William Levy y sus altercados domésticos con Elizabeth Gutiérrez

En marzo de 2024, William Levy y Elizabeth Gutiérrez protagonizaron altercados domésticos en los que inclusive intervino la justicia, apunta People en Español.

A inicios de mes, el sábado 2, un agente acudió a su hogar tras recibir el llamado de la presentadora. Ahí, su retoño, Kailey, contó al uniformado que “escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal”.

Al tratar de entrar, dijo, su papá la “empujó” para impedírselo. Entre tanto, el cubano negó esa versión y aseveró “nunca le haría daño a su hija” y desmintió que tuviera compañía. Con base en las declaraciones, el oficial decidió que no se había cometido ningún crimen.

Dos meses antes, el 29 de enero, la policía acudió a la propiedad cerca de las 3 de la madrugada, y encontró a Elizabeth llorando.

Ella explicó que, supuestamente, estaba durmiendo en el sofá con Kailey cuando Levy llegó y le empezó a gritar que era una “jo…da p…ta” y que se fuera de la casa.

Pormenorizó que presuntamente él se puso una pistola en la cintura y subió al segundo piso para inspeccionarlo pues sospechaba que la artista estaba con otro hombre. Gutiérrez imputó al intérprete de posiblemente consumir drogas.

Él desmintió eso y afirmó que vio por el sistema de videovigilancia que en la mansión había un individuo, al que buscó, pero no encontró. Que usó el arma para protegerse y le pidió a ella se marchara pues no quería que se acostara con alguien en presencia de sus hijos.

Debido a que no observó heridas en mamá e hija, y Elizabeth indicó que no sufrió agresión física, aunque sí verbal, William se marchó en un taxi. El elemento de la ley contactó a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida, que levantó un acta.

Video Revelan los videos de la policía en casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez
