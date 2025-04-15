¿William Levy ya obtuvo su libertad tras ser arrestado? Las versiones encontradas

Luego de que se diera a conocer que William Levy fue arrestado, este lunes 14 de abril, en el condado de Broward, Florida, versiones encontradas sobre su presunta libertad han surgido.

De acuerdo con Tony Dandrades, de Primer Impacto, el actor todavía se encuentra recluido en la cárcel, ubicada en Fort Lauderdale.

“Él se enfrentó a un juez que le fijó una fianza por las dos acusaciones que enfrenta y quedará libre hasta el día del juicio”, dijo en la emisión.

No obstante, posteriormente, él aseveró que el cubano “sigue detenido mientras tramita su libertad bajo fianza” y que “saldrá en cualquier momento”.

Por su parte, Lord Ramsés, en su aparición en ‘Sale el sol’, aseveró que el galán de telenovelas “sigue detrás de las rejas”.

“En Estados Unidos cuando te arrestan por desorden a la conducta en una vía pública bajo la intoxicación de alcohol o de estupefacientes tienes que permanecer dentro de los separos por 24 horas mínimo”, expresó.

“Parece ser que lo van a liberar por eso de las 8 o 10 de la noche el día de hoy”, agregó.

Previamente, la revista ¡Hola! México indicó que pudieron “conocer” que William “estuvo recluido toda la noche en un centro de detenciones y que a tempranas horas de la mañana fue liberado”.

“Actualmente, se encuentra en su casa, en compañía de sus hijos”, detalló el medio al respecto, refiriéndose a Christopher y Kailey, a quienes él comparte con su ex Elizabeth Gutiérrez.

Sin embargo, durante la emisión de hoy de El Gordo y La Flaca se informó que el intérprete “todavía continúa en la cárcel”.

El reportero Oscar Petit, quien se encontraba a las afueras de la prisión, brindó pormenores acerca de la situación de Levy.

“Hasta este momento, no ha sido puesto en libertad pues esta cárcel tiene entre sus protocolos que la persona que esté arrestada ahí, y que esté bajo la intoxicación, tiene que estar presentando 0.05 de nivel de alcohol en la sangre para poder ser liberado o cuando la persona pueda manejar o manifestarse de manera púbica bien y no erráticamente”, explicó.

William Levy recibió imposición de fianza

En su reporte, Oscar Petit dio a conocer que William Levy estaba, justo “ahora mismo”, “frente al juez”, escuchando la decisión que tomó por su caso.

“Le acaban de poner una fianza, según me acaban de informar, de 500 dólares para salir de la cárcel”, enunció el corresponsal.

En el ‘show’, se mostraron imágenes del protagonista de melodramas, quien usaba una camisa color caqui, al interior de una sala.

La periodista Mandy Fridmann especificó, en su cuenta de Instagram, que el artista llevaba “traje de preso” y se encontraba “esposado de pies y manos”.

Sobre Levy pesan los cargos de "intoxicación desordenada en lugar público y disturbios" y de "invasión de estructura o transporte ocupado".

El también modelo, compartió Petit, podría pagar dicho monto económico y, por ende, dejar el presidio “en algunas horas”.

¿Qué hizo William Levy?

People en Español reporta que “una fuente cercana” a William Levy les aseguró que él fue aprehendido tras negarse a cubrir su consumo en el restaurante Baires Grill, donde “estaba compartiendo con los padres de los amiguitos de su hijo”.

“Cuando vino la cuenta, no sé la cantidad exacta, pero fue una cifra exorbitante, [y] él dijo que no iba a pagar; él había pagado una ronda de tragos como para cien personas”, contó.

A decir del supuesto allegado, mientras discutía con el mánager del establecimiento, el histrión presuntamente “empujó” a otra persona que se acercó para intervenir.