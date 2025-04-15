Revelan presuntos detalles del arresto de William Levy: “Habría puesto resistencia”

Video William Levy portó arma: sospechaba que Elizabeth Gutiérrez le era infiel

Nuevos supuestos detalles del arresto de William Levy en el condado de Broward, este lunes 14 de abril, han sido dados a conocer.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, en su portal Las Top News, el actor fue aprehendido “en horas de la noche bajo la influencia del alcohol y otras sustancias aún no identificadas” en la ciudad de Weston, Florida.

En dicha zona, explicó, él aún tiene su residencia, en donde vive con su hijo mayor, Christopher Levy, a quien comparte con su ex, Elizabeth Gutiérrez.

Según la comunicadora, personas que estaban en el momento de la captura indicaron que “William habría puesto resistencia, por lo que la policía habría tenido que presionarlo para esposarlo”.

En cuanto a los cargos que pesan en contra del galán de telenovelas, ella explicó que los primeros son por “intoxicación, y disturbio en la vía pública”.

Él además estaría acusado “por traspasar una propiedad privada”, en “el mismo estado inconveniente” antes mencionado.

Al instante, ningún miembro de su equipo de trabajo, sus hijos o su expareja se han pronunciado al respecto de lo sucedido.

William Levy fue arrestado en el condado de Broward. Imagen Oficina del Alguacil de Broward

William Levy no tendría derecho a fianza

Previamente, Javier Ceriani señaló que el protagonista de melodramas como ‘Sortilegio’ no tendría derecho a obtener su liberación a cambio del pago de un monto económico.

No obstante, Mandy Fridmann aseveró que William Levy seguiría “detenido esperando ver al juez de turno y que alguien se acerque a pagar la fianza ya que, hasta el momento, nadie habría ido por él”.

Por su parte, Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, dio a conocer que William Levy efectivamente tiene dos cargos en contra.