William Levy estaría enamorado “de verdad” de Jenifer Camacho: esto habría dicho antes el actor
El actor se encontraría “ilusionado” por su relación con Jenifer Camacho, una joven de 22 años con la que había sido relacionado sentimentalmente desde semanas atrás.
Según el periodista Jordi Martin, el actor estaría tan “ilusionado” que eso lo habría animado a subir a Instagram una foto besando a la “enfermera de cuidados intensivos” que habría conocido en un gimnasio de Orlando.
“Conociendo bien a William, como le conozco ya, que me une una gran relación personal con él, tengo muy claro que si William Levy ha decidido hacer público, en sus redes sociales, esta relación sentimental, es porque él, de futuro, está ilusionado y estoy cien por cien convencido de que está enamorado”, expresó en El Gordo y La Flaca el 24 de marzo.
Lo que William le habría dicho antes de destapar su presunta nueva relación
Sin precisar hace cuánto tiempo habría hablado con William Levy, el paparazzo señaló que en una de sus conversaciones con el cubano, éste le habría hecho saber que no haría publica una relación “para no hacerle daño” a sus hijos, Christopher y Kailey Levy.
En ese sentido, Jordi Martin atribuyó que si William subió la imagen besando a Jenifer Camacho es porque “esta vez, se enamoró de verdad”.
“Siempre lo que me ha dicho es: ‘Jordi, yo no voy a estar subiendo aventuras por ahí o alguna chica que conozca para hacerle daño a mis hijos. L o que más quiero en la vida es proteger a mis hijos. Así que estoy cien por cien convencido de que Wiliam, esta vez, se enamoró de verdad”, sentenció.
La tarde del 23 de marzo, William Levy compartió una fotografía besando a Jenifer Camacho, joven con la que horas antes se había dejado ver tomado de la mano. Esta es la primera vez que el galán de telenovelas aparece junto a una mujer en aparente situación romántica luego de su separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien sostuvo una relación por casi 20 años. La pareja anunció su separación definitiva en abril de 2024.