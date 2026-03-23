William Levy William Levy y Jenifer Camacho se besan y confirmarían romance: ¿quién es ella y cómo se conocieron? El actor compartió una romántica fotografía en la que aparece con la joven, a quien le lleva 23 años. Él estaría iniciando una relación a prácticamente dos años de su separación de Elizabeth Gutiérrez.



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Video ¿William Levy por fin confirma romance con ‘La señorita J’? La foto de él con su supuesta nueva novia

William Levy aparentemente confirmó que tiene un romance con Jenifer Camacho al publicar una fotografía en la que aparecen besándose.

El actor compartió en Instagram la reveladora postal la tarde de este 23 de marzo, esto luego de que la joven subiera a su propio perfil de la red social una imagen en la que presuntamente se ven sus manos agarradas.

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En la instantánea que él colgó en la plataforma, sale dándose un beso en los labios con Jenifer, a la que etiquetó para dejar claro que se trata de ella, quien incluso ‘reposteó’ la imagen.

William Levy comparte foto en la que se besa con Jenifer Camacho. Imagen William Levy/Instagram

¿Quién es Jenifer Camacho y cómo habría conocido a William Levy?

Aunque hasta el momento William Levy y Jenifer Camacho no han hablado de su relación, la periodista Mandy Fridmann reportó algunos supuestos pormenores.

En su portal, Las Top News, ella explicó que la mujer de la que “está enamorado” el galán de telenovelas tiene 22 años y que “es de raíces cubanas como él”.

“Vive en Orlando, Florida, donde estudió medicina y se recibió de enfermera. Actualmente trabaja en unos de los hospitales de dicha ciudad en cuidados intensivos”, agregó.

Fridmann relató que, según sus fuentes, Levy, de 45 años, y Camacho se conocieron “en un gimnasio en Orlando”.

“William se encontraba en dicha ciudad acompañando a su hijo a un juego cuando coincidió con Jennifer haciendo ejercicios y de inmediato entablaron conversación”, contó.

William Levy reveló la existencia de la “señorita J”

Fue el pasado 9 de marzo cuando William Levy levantó sospechas de que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Él difundió un mensaje, tras asistir al Festival de Cine de Málaga, en el que expresó su gratitud hacia sus hijos, Christopher y Kailey, por su apoyo.

“A ti, señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho”, igualmente escribió.