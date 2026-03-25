William Levy Adamari López opina que la supuesta novia de William Levy, por su edad, podría creer que él es el "amor de su vida" La presentadora explicó por qué cree que la supuesta novia de William Levy pudo haber entrado en una relación amorosa con el actor, quien le lleva 23 años.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video William Levy aparece besando a Jenifer Camacho: ¿hace oficial su romance con mujer 23 años más joven?

Adamari López, presentadora de Desiguales, compartió su perspectiva sobre la relación sentimental que sostiene el actor William Levy con Jenifer Camacho, una joven 23 años menor que él.

Al analizar la situación, López invitó a "ponerse en los zapatos" de la mujer de 22 años, señalando que, a esa edad, una joven suele buscar "una nueva experiencia".

PUBLICIDAD

"Vamos a hablar de ella, de ella siendo una mujer joven. Vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué estaría buscando una muchacha? Una nueva experiencia", dijo en la emisión del pasado 24 de marzo.

Adamari López cree que una mujer joven podría pensar que él es "el gran amor de su vida"

Según las declaraciones de Adamari, una mujer joven en esa posición entra a la relación con la ilusión de que será "duradera" y con la idea de que ese hombre puede llegar a ser "el gran amor de su vida".

La conductora enfatizó que, desde su punto de vista, a esa edad no se tiene "nada que perder" al apostar por un romance de este tipo.

Adamari también aclaró que ella no se aventuraría con un noviazgo así: "Yo te digo, a los casi 50 años, yo no entraría en una relación como esa, pero mi experiencia de vida ha sido otra y ella tiene que vivir la suya".

Después de revisar que en la encuesta del show la audiencia respondió que "pasaría" ante la posibilidad de mantener una relación con alguien que tiene drama legal y un pasado difícil porque "el amor no justifica meterse en problemas", Adamari añadió.

"Vuelvo y digo lo mismo, la edad también tiene mucho que ver, una persona a lo mejor más joven no piensa en cuáles son las consecuencias. Una persona más grande tiene otra visión diferente".

¿Cómo inició el supuesto romance de William Levy y Jenifer Camacho?

William Levy, de 45 años, desató rumores de un nuevo noviazgo el pasado 9 de marzo, al publicar una foto en Instagram donde agradeció a sus hijos y a la "señorita J".

PUBLICIDAD

“A ti, señorita J, también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. Te quiero mucho mucho mucho”, escribió tras asistir al Festival de Cine de Málaga.

El 23 de marzo apareció una reveladora publicación en la misma red social: el protagonista de Triunfo del Amor apareció besando en la boca a Jenifer Camacho, lo que pareció confirmar que mantienen un noviazgo.

Poco antes, ella publicó una imagen donde al parecer ambos posan tomados de la mano.

El periodista Jordi Martin compartió en El Gordo y La Flaca, que esta vez William Levy podría estar enamorado.

“Conociendo bien a William, como le conozco ya, que me une una gran relación personal con él, tengo muy claro que si William Levy ha decidido hacer público, en sus redes sociales, esta relación sentimental, es porque él, de futuro, está ilusionado y estoy cien por cien convencido de que está enamorado”, dijo el pasado 24 de marzo.

¿Quién es Jenifer Camacho y cómo se conocieron?

Jenifer Camacho es de raíces cubanas y vive en Orlando, Florida, según reportes de Mandy Fridmann. Estudió medicina y se recibió de enfermera.

William Levy la conoció en un gimnasio de Orlando, durante un viaje que hizo el actor para acudir a un juego de su hijo Christopher.