Omar Fierro terminó con la mamá de Scarlet Gruber hace años, pero sigue llamando hija a la actriz

Omar Fierro tiene una exitosa carrera en la televisión mexicana y desde hace años ha sido muy hermético con los detalles de su vida privada. Pocos saben que el actor tiene cuatro hijos: Omar Jr., Erick, Nicolás y Allan.

Es común que el galán de telenovelas utilice su cuenta oficial de Instagram para compartir fotografías junto a sus descendientes, pero es gracias a dichas publicaciones que quedó al descubierto que también llama hija a Scarlet Gruber, a quien actualmente vemos interpretando a Kiara en Doménica Montero.

Y es que no solo Omar Fierro considera a la protagonista de telenovelas como una más de sus hijos, también la actriz ha detallado que aplaude tener al histrión en su vida y llamarlo un segundo padre.

El vínculo afectivo entre los artistas nació durante la infancia de Scarlet Gruber, cuando su mamá, la actriz Astrid Gruber, comenzó una relación amorosa con el actor tras su divorcio de Gabriel Fernández ‘El Chamo’.

“A Astrid la conocí en Miami, cuando me voy a vivir a Colombia, pues empieza a visitarme y le dije ‘ya vente, vente con las niñas, con sus hijas’. Desde entonces las niñas estuvieron conmigo, una tenía 3 y la otra 5 años, por eso a la fecha me llevo con ellas, una me dice ‘papá’”, destapó el actor en 2019.

Omar Fierro presume a su "hija" Scarlet Gruber en fotos

A través de su cuenta oficial de Instagram, Omar Fierro ha demostrado que pese a que su relación con la mamá de Scarlet Gruber no prosperó, su vínculo de padre e hija con la actriz sigue hasta la fecha.

Es común que la estrella de telenovelas aparezca junto a los hijos biológicos del histrión, quien resalta en las descripciones que disfruta pasar tiempo con sus hijos, quienes son lo más importante de su vida.

“Ellos son la razón por la que me levanto cada día a tratar de ser mejor persona y salir a trabajar!!!! Los amo… Pasándola de agasajo con hijos… Los pilares de mi vida… Cenando con mis bebés. No importa la edad que tengan siempre los voy a ver como mis bebés”, son algunos de los mensajes que Omar Fierro le dedica a Scarlet Gruber y el resto de sus hijos.