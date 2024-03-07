Así felicitó William Levy a su hija: Kailey cumplió 14 años rodeada de amor

Video La hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya casi es quinceañera y luce enorme

William Levy reapareció en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija Kailey, quien este 6 de marzo cumplió 14 años de vida.

El actor cubano compartió a través de su cuenta de Instagram varias fotografías de la adolescente, donde hizo evidente lo mucho que ha crecido “la princesa de papi”, como regularmente la llama.

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños princesa”, escribió sobre uno de los collages que publicó en sus historias de Instagram, en los cuales también se logra apreciar la transformación física de Kailey.

Así felicitó William Levy a su hija por sus 14 años. Imagen William Levy / Instagram



Las publicaciones de William Levy también estuvieron acompañadas de varios temas musicales, entre los que destacan canciones como ‘De niña a mujer’, de Julio Iglesias; ‘Princesa’, de David Bisbal y ‘Abrázame muy fuerte’, de Juan Gabriel.

Finalmente, el protagonista de ‘Montecristo’ (serie que puedes ver en ViX) posteó una imagen de sus dos hijos, dejando claro que en las buenas y en las malas, lo único que prevalece es el amor por los hijos.

“Mis hijos son la historia más linda que DIOS escribió en mi vida”, dice la imagen, a lo que él agregó: “Muy cierto. Esos si están como sea la situación. Eso ya está demostrado. Lo mejor que tengo en la vida”, concluyó.

Así celebró Kailey su cumpleaños

Además de replicar las felicitaciones de sus padres, amigos, y familiares, la hija menor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy compartió imágenes de su festejo de cumpleaños.

Kailey celebró su cumpleaños rodeada del amor de su familia. Imagen Kailey Levy / Instagram



De acuerdo con la imagen que compartió la adolescente de 14 años, su familia materna la sorprendió con un pastel y enormes globos, donde el rojo y el dorado fueron los sobresalientes.

“Gracias chicos, los amo”, sentenció la hermana menor de Christopher Levy.