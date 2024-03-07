William Levy

Así felicitó William Levy a su hija: Kailey cumplió 14 años rodeada de amor

La adolescente llegó a los 14 años rodeada del amor de su familia. Kailey es la segunda hija de Elizabeth Gutiérrez y el actor cubano.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video La hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya casi es quinceañera y luce enorme

William Levy reapareció en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija Kailey, quien este 6 de marzo cumplió 14 años de vida.

El actor cubano compartió a través de su cuenta de Instagram varias fotografías de la adolescente, donde hizo evidente lo mucho que ha crecido “la princesa de papi”, como regularmente la llama.

PUBLICIDAD

“Feliz cumpleaños princesa”, escribió sobre uno de los collages que publicó en sus historias de Instagram, en los cuales también se logra apreciar la transformación física de Kailey.

Así felicitó William Levy a su hija por sus 14 años.
Así felicitó William Levy a su hija por sus 14 años.
Imagen William Levy / Instagram

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos


Las publicaciones de William Levy también estuvieron acompañadas de varios temas musicales, entre los que destacan canciones como ‘De niña a mujer’, de Julio Iglesias; ‘Princesa’, de David Bisbal y ‘Abrázame muy fuerte’, de Juan Gabriel.

Finalmente, el protagonista de ‘Montecristo’ (serie que puedes ver en ViX) posteó una imagen de sus dos hijos, dejando claro que en las buenas y en las malas, lo único que prevalece es el amor por los hijos.

“Mis hijos son la historia más linda que DIOS escribió en mi vida”, dice la imagen, a lo que él agregó: “Muy cierto. Esos si están como sea la situación. Eso ya está demostrado. Lo mejor que tengo en la vida”, concluyó.

Así celebró Kailey su cumpleaños

Además de replicar las felicitaciones de sus padres, amigos, y familiares, la hija menor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy compartió imágenes de su festejo de cumpleaños.

Kailey celebró su cumpleaños rodeada del amor de su familia.
Kailey celebró su cumpleaños rodeada del amor de su familia.
Imagen Kailey Levy / Instagram


De acuerdo con la imagen que compartió la adolescente de 14 años, su familia materna la sorprendió con un pastel y enormes globos, donde el rojo y el dorado fueron los sobresalientes.

“Gracias chicos, los amo”, sentenció la hermana menor de Christopher Levy.

Video William Levy es el papá que toda niña quiere tener: el tierno momento que vivió con su hija
Relacionados:
William LevyKailey LevyElizabeth GutiérrezChristopher LevyHijos de famososFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD