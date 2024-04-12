William Levy y Elizabeth Gutiérrez: revelan video de la expareja antes de anunciar separación

Video William Levy no quiere saber nada de Elizabeth Gutiérrez: “Nunca más la voy a perdonar”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados desde hace un par de meses, confirmó la actriz por primera vez en entrevista con la revista Hola USA.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron captados antes del anuncio de su ruptura

Una semana antes de que Gutiérrez hiciera pública la ruptura definitiva con el cubano tras 20 años de relación y dos hijos en común, la expareja fue captada en un evento deportivo de su hijo mayor, Christopher.

La familia, por separado, asistió a un partido de beisbol del joven de 18 años una semana antes de la polémica que desataron las declaraciones de la actriz, reportó El Gordo y La Flaca el pasado 9 de abril.

En las imágenes reveladas en el programa, se observa a William Levy apartado, con actitud relajada, en las gradas comiendo palomitas mientras conversa con algunos de los presentes.

Minutos después aparece en la toma Elizabeth Gutiérrez instalándose en otra parte de las gradas para disfrutar del juego, pero alejada del actor, con quien no cruza ni palabras ni miradas.

En las imágenes también se nota la presencia de Kailey, de 14 años, quien en algún momento mantiene una breve plática con su papá para luego reunirse con su mamá.

Las imágenes cobran relevancia unas horas después de que Elizabeth Gutiérrez confirmó que ya no está con William Levy.

Tras la separación, Kailey se mudó con Gutiérrez, mientras que Christopher se quedó a vivir con su padre, esto como parte de un acuerdo “verbal” al que llegaron, reveló el informe policial al que la revista People en Español tuvo acceso.

Los mismos documentos revelaron que la policía tuvo que intervenir en cuatro “altercados domésticos” que la expareja protagonizó meses antes de hacer publica su separación.

Aunque en la entrevista que concedió a Hola USA, Elizabeth Gutiérrez no profundizó en los detalles de su separación describió a William Levy como “el amor de su vida”.