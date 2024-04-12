William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez: revelan video de la expareja antes de anunciar separación

Días antes de que la actriz confirmara una separación definitiva, ambos fueron captados en un evento deportivo del mayor de sus hijos, Kailey, su hija también estaba presente. Esto fue lo que pasó.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video William Levy no quiere saber nada de Elizabeth Gutiérrez: “Nunca más la voy a perdonar”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados desde hace un par de meses, confirmó la actriz por primera vez en entrevista con la revista Hola USA.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron captados antes del anuncio de su ruptura

PUBLICIDAD

Una semana antes de que Gutiérrez hiciera pública la ruptura definitiva con el cubano tras 20 años de relación y dos hijos en común, la expareja fue captada en un evento deportivo de su hijo mayor, Christopher.

La familia, por separado, asistió a un partido de beisbol del joven de 18 años una semana antes de la polémica que desataron las declaraciones de la actriz, reportó El Gordo y La Flaca el pasado 9 de abril.

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

En las imágenes reveladas en el programa, se observa a William Levy apartado, con actitud relajada, en las gradas comiendo palomitas mientras conversa con algunos de los presentes.

@elgordoylaflaca

El hijo de #WilliamLevy recibió un fuerte golpe mientras jugaba. 😱

♬ sonido original - ElGordoyLaFlaca - ElGordoyLaFlaca

Minutos después aparece en la toma Elizabeth Gutiérrez instalándose en otra parte de las gradas para disfrutar del juego, pero alejada del actor, con quien no cruza ni palabras ni miradas.

En las imágenes también se nota la presencia de Kailey, de 14 años, quien en algún momento mantiene una breve plática con su papá para luego reunirse con su mamá.

Las imágenes cobran relevancia unas horas después de que Elizabeth Gutiérrez confirmó que ya no está con William Levy.

Tras la separación, Kailey se mudó con Gutiérrez, mientras que Christopher se quedó a vivir con su padre, esto como parte de un acuerdo “verbal” al que llegaron, reveló el informe policial al que la revista People en Español tuvo acceso.

Los mismos documentos revelaron que la policía tuvo que intervenir en cuatro “altercados domésticos” que la expareja protagonizó meses antes de hacer publica su separación.

Aunque en la entrevista que concedió a Hola USA, Elizabeth Gutiérrez no profundizó en los detalles de su separación describió a William Levy como “el amor de su vida”.


Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD