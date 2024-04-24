¿William Levy podría dejar "en la calle" a Elizabeth Gutiérrez y pedir pensión por no estar casados?

Pese a 20 años de relación, dos hijos en común y aparecer en el título de propiedad de la casa que compartió con William Levy en Florida, Elizabeth Gutiérrez podría quedar "en la calle" tras su separación, reportan.

¿Qué podría pasar con la casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy tras separación?

De acuerdo con la abogada Sandra Hoyos, especialista en derecho familiar en Miami, Florida, William Levy y Elizabeth Gutiérrez aparecen como dueños de la propiedad de la que hace unas semanas la actriz de ascendencia mexicana y su hija salieron para mudarse a un departamento “prestado” tras su separación con el actor.

"Elizabeth y William Levy no están legalmente casados, sí tienen una propiedad en común, sí hemos investigado y podemos confirmarles que su nombre, el de Elizabeth Gutiérrez aparece en el título de la propiedad y que William Levy y Elizabeth Gutiérrez son dueños", dijo la abogada en el programa ‘Ventaneando’ el pasado 23 de abril.

La especialista destacó que, al no estar legalmente casados, la división de la propiedad podría no darse de forma equitativa, aunque ambos aparezcan como propietarios de la casa.

“En la Florida, que es donde está localizada la casa, existe un tipo de petición que se tiene que ingresar en la corte para dividir esa casa, vamos a decir que no estén de acuerdo en una distribución, y la distribución, no es con base al derecho 50 y 50, sino a cuánto cada quien invirtió y cooperó con esa propiedad", explicó.

Respecto a “¿qué puede esperar Elizabeth Gutiérrez a la hora de esta separación?”, la abogada advirtió que prácticamente a “nada” porque “no están casados”.

“La Florida no reconoce la convivencia o el concubinato, como se le dice en muchos países, ese término no existe en la Florida, o estás casado o no estás casado. Al no estar casado no tienes derecho de pensión, de distribución equitativa, a partes iguales, tu único derecho, en el caso de Elizabeth Gutiérrez, es la pensión alimenticia que le correspondería por sus hijos menores de edad", dijo.

¿Elizabeth tendría que pagar pensión a William Levy?

En un escenario hipotético, Sandra Hoyos planteó que incluso, Elizabeth Gutiérrez estaría obligada a pasar una pensión a William Levy en el caso de que él se quedara con la custodia de sus hijos.

"Si William se queda con la custodia de sus hijos, Elizabeth no tiene derecho a pedir pensión alimenticia, es más técnicamente, bajo la ley, ella le tendría que pasar pensión alimenticia a William. Cuando un padre tiene la mayor parte del tiempo con el hijo, el papá que no está ejerciendo su custodia, que no está ejerciendo ese tiempo compartido, tiene la obligación de contribuir financieramente al bienestar de los niños", señaló.

Ante la ley, en el caso de que Elizabeth se quedara con la custodia de su hija Kailey y William de Christopher, como aparentemente actualmente está dividida la familia, la abogada manifestó las consideraciones de la corte.

“Sería cuánto gana él, cuánto gana ella, cuántas noches pasa la niña en casa de él o en casa de ella, y qué pagan de su seguro de salud, normalmente por mucho que gane un papá y otro, estamos hablando de unos mil dólares", detalló.

Ante el desalentador panorama que planteo para Elizabeth Gutiérrez en el ámbito financiero, la abogada destacó que el futuro de la actriz estaría supuestamente en consideración de William Levy.

"Yo pienso que lo más correcto, estamos hablando de en punto de vista moral no legal, es que él tenga cierta consideración con ella por cómo vivieron, todos los años que vivieron juntos, que han criado dos hijos, pero eso va a ser a la discreción de William Levy", sentenció.