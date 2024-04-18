Tras polémica de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, Salvador Mejía revela si trabajaría con el actor

Video ¿William Levy piensa en “revancha” contra ‘Ely’ Gutiérrez tras ventilar su separación? Esto reflexiona

Elizabeth Gutiérrez anunció su separación definitiva de William Levy el pasado 18 de abril, desatando una polémica al especularse que Samadhi Zendejas fue la presunta “tercera en discordia” y que incluso, la actriz podría estar embarazada.

La noticia provocó que medios de comunicación descubrieran que las diferencias entre la hoy expareja eran tantas que tuvieron fuertes problemas en su casa de Miami, por los cuales hicieron llamadas al 911 en los últimos meses.

Tras el escándalo desatado, reporteros como Edén Dorantes le cuestionaron a Salvador Mejía, productor de ‘Vivir de amor’, si trabajaría con William Levy una vez más.

El productor indicó que “es su amigo”, pero que no puede tomar una decisión hasta ver "cómo llega a puerto" la polémica con Elizabeth Gutiérrez.

“William es amigo, nos llevamos bien de varios proyectos que tuvimos, creo que trae un rollo de familias, cuestiones así, entonces la verdad nosotros también tenemos que esperar a ver en qué acaba todo eso y cómo llega a puerto”, mencionó este 17 de abril.

Mejía aseguró que su postura se debe a que el público “merece todo el respeto” y los protagonistas de telenovelas “tienen que estar lo más limpios posibles y no afectar su imagen”.

Ante la insistencia de la prensa por saber si daría o no trabajo a William Levy otra vez pese a la polémica de infidelidad y separación con Elizabeth Gutiérrez, el productor reveló que "sin duda" lo haría.

“ Sí, sin sin duda, evidentemente él es un muchacho talentoso y que la vida le ha dado madurez y es guapo, es lindo, la gente lo quiere, por lo menos antes de este evento, hay que ver cómo resulta”.

William Levy y las telenovelas que hizo con Salvador Mejía

William Levy comenzó su carrera como actor 2005; sin embargo, su incursión en las telenovelas mexicanas se dio hasta dos años después cuando trabajó con Carla Estrada en ‘Pasión’.

Poco a poco se ganó un lugar en el espectáculo mexicano y en 2010 protagonizó una telenovela de Salvador Mejía junto a Maite Perroni.

Se trató de ‘Triunfo del amor’, donde dio vida a 'Maximiliano' y tres años después estelarizó ‘La Tempestad’ junto a Ximena Navarrete, con quien enfrentó rumores de infidelidad pues seguía siendo pareja de Elizabeth Gutiérrez.