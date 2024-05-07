Hermana de William Levy lo defiende y se va contra Elizabeth Gutiérrez: asegura que “está dolida”

Video ¿William Levy dará manutención a Elizabeth Gutiérrez? A esto estaría obligado legalmente

Aunque hasta ahora William Levy no ha querido contar el lado de su historia de forma oficial tras su escandalosa separación con Elizabeth Gutiérrez, es su presunta hermana menor, Darice, quien rompe el silencio y se va contra su excuñada.

Hermana de William Levy rompe el silencio tras polémica separación

PUBLICIDAD

A través de 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, la joven de 33 años dio, en la que sería su primera entrevista en televisión, su testimonio en el reveló que el galán cubano se encuentra muy afectado en medio de la polémica que desató su separación luego de 20 años de relación.

“Lo está pasando muy mal. Está sufriendo mucho”, dijo en entrevista telefónica, reportó el medio español.

La hermana, por parte de padre, de William Levy destacó que se ha salido de control un tema que debió tratarse en privado.

“No me parece bien lo que está haciendo Elizabeth porque estas son cosas que deberían resolverse personalmente, no en algo que reconozca el público”, afirmó la mujer, quien, por primera vez reconoce que es hermana de William Levy.

Darice se mostró preocupada por cómo está afectando esta situación a sus presuntos sobrinos y manifestó sentirse sorprendida por las acciones de la actriz de ascendencia mexicana, pues ni ella, ni William se caracterizaron por hacer pública su vida privada.

“Me duele todo lo que está pasando porque entre ellos nunca ha habido esa polémica. Mi hermano y Elizabeth siempre han mantenido su relación reservada, lejos de la publicidad y de los problemas. Mis sobrinos son los más afectados”, manifestó.

La mujer reiteró su postura en contra de que temas tan personales sean ahora de dominio público, atribuyendo el actuar de Elizabeth a que supuestamente se siente “dolida”.

“Se deben resolver en lo privado y conversando, hablando, no formando escándalos por cualquier cosa. No sé por qué Elizabeth está haciendo todo esto. A lo mejor es que está dolida. William es muy transparente, muy buena persona y se deja querer solo”, declaró al reportero Álex Álvarez.

PUBLICIDAD

¿Qué ha dicho William Levy sobre su ruptura?

En medio de múltiples señalamientos de supuestas infidelidades, William Levy se ha limitado a enviar un único mensaje en redes sociales sobre el tema en el que sostuvo que no hablaría mal de la mamá de sus hijos, quienes son ahora su prioridad.

A través de pláticas con periodistas como Ana María Alvarado, el actor cubano reconoció que había cometido errores durante los 20 años de relación que lo unieron a Elizabeth Gutiérrez, pero dijo que él no había sido el único.

Reafirmó que por la salud mental de sus hijos Christopher y Kailey, de 18 y 14 años, soportaría los ataques en su contra y, por ahora, no hablaría del tema.