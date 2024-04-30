William Levy publica la misma imagen que Elizabeth Gutiérrez y afirma que “no se siente mal”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez siguen dando de qué hablar, luego de que la actriz anunció el 9 de abril pasado que “ya no estaban juntos”.

A casi un mes de la noticia, el pasado domingo 28 de abril, los actores publicaron la misma imagen religiosa en Instagram, pero con una diferencia.

PUBLICIDAD

La primera en realizar el posteo fue Elizabeth Gutiérrez, quien acompañó el retrato de Jesús perseguido por lobos y cargando a un cordero blanco junto a la frase: “Que mensaje tan poderoso”.

Horas después, William Levy replicó la misma estampa, sólo que en lugar del cordero aparece una foto del protagonista de telenovelas.

La modificación fue realizada por un seguidor del cubano, quien agradeció con las palabras: “Qué lindo trabajo”.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy publican la misma imagen, pero él hace algo imperdonable Imagen Instagram



Posteriormente, el actor de 43 años publicó otro mensaje en sus historias, el cual algunos usuarios en redes sociales creen que sería una indirecta para su hoy expareja.

“ Sigue pensando que me siento mal, yo sé que eso es lo que tú quieres oír, pero no, me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez planea las cosas mejor”, se puede leer en la publicación, la cual realizó en inglés.

¿William Levy lanza indirecta s su ex Elizabeth Gutiérrez? Esto dijo Imagen Instagram William Levy



Algunos usuarios afirman que las palabras podrían estar dirigidas a su expareja Elizabeth Gutiérrez y también comenzaron a cuestionarse quién es “Lu”, nombre que el galán dice en el posteo.

Hasta el momento, Gutiérrez y Levy han guardado silencio sobre los mensajes que publicaron en redes sociales.

Elizabeth Gutiérrez anunció su separación de William Levy

El 9 de abril pasado, Elizabeth Gutiérrez abrió su corazón en entrevista con ¡Hola! y, tras varias especulaciones, aceptó por primera vez que sí está separada del padre de sus hijos.

La actriz dio algunos detalles de su ruptura con William Levy, a quien llamó “el amor de su vida".

PUBLICIDAD

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos cómo éramos. Porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente, no estamos juntos”, señaló.

Sobre si el fin de su relación se debió a “falta de amor”, Elizabeth Gutiérrez señaló que no cree que fue el caso, sino que simplemente “ella cambió”.

“Nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. Lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”.