William Levy

William Levy aparece cariñoso con guapa artista tras supuesta “reconciliación” con ‘Ely’ Gutiérrez

El actor se dejó ver sonriente al lado de una joven mujer. Esta mañana, el periodista Álex Rodríguez aseveró que el regreso del cubano con la mamá de sus hijos está “confirmado”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿William Levy reacciona ante supuesta reconciliación con ‘Ely’ Gutiérrez enviando indirecta?

William Levy se presumió al lado de una atractiva artista luego de que trascendiera que habría regresado con Elizabeth Gutiérrez, después de siete meses separados.

La mañana de este 12 de septiembre, el periodista Álex Rodríguez aseveró en un video que publicó en su Instagram:

“La reconciliación con Elizabeth está confirmada. La actriz le ha dado ‘like’, por cierto, este fin de semana a todas las fotos en las que William aparece en compañía de sus hijos”, dijo.

William Levy se muestra al lado de guapa artista

Sin haber confirmado o desmentido esa información, William Levy compartió una fotografía en su cuenta de la red social en la que se le ve con Giorgia Della Valle.

En la ‘selfie’, el cubano sonríe para la lente de la cámara mientras la joven lo abraza y aparentemente envía un beso al aire.

Originalmente fue ella quien subió la postal a sus historias de la aplicación, anotando encima “Hola fratellaaaa”.

Al ‘repostearla’, el galán de telenovelas como La Tempestad, que puedes ver aquí en ViX, únicamente añadió un emoji de carita carcajeándose.

William Levy se presumió al lado de Giorgia Della Valle.
William Levy se presumió al lado de Giorgia Della Valle.
Imagen William Levy/Instagram

En su perfil de la plataforma, Giorgia especifica que es ‘makeup artist’, es decir, maquillista, y que radica en Roma.

De acuerdo con People en Español, actualmente Levy se encuentra en la localidad italiana Jesi filmando su nueva película, ‘Tradita’.

Della Valle es parte del equipo que arregla al elenco de la cinta y, según ha mostrado, se ha encargado de embellecer a William.

Giorgia Della Valle es la actual maquillista de William Levy.
Giorgia Della Valle es la actual maquillista de William Levy.
Imagen Giorgia Della Valle/Instagram

¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez volvieron?

El pasado 27 de agosto, el mismo Álex Rodríguez dio a conocer que Elizabeth Gutiérrez habría estado viviendo otra vez con William Levy.

“Tal y como me filtraron hace unos días, la actriz regresó al domicilio familiar con William”, dijo durante la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda!

Citando al equipo de investigación del ‘show’, él puntualizó que la presentadora llevaba en la residencia “unas semanas”.

“Hace días, luego de que él retornara de España, la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo. Si están juntos o no, eso no lo podemos decir, sólo lo saben ellos”, sentenció.

Hasta el momento, ni ‘Eli’ ni el actor, quienes tienen dos hijos, se han pronunciado al respecto de su verdadero estatus sentimental.

Video En llanto: el momento en que Elizabeth Gutiérrez confirma su separación de William Levy
