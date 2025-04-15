William Levy arrestado en condado de Broward: esto se sabe

Video William Levy arrestado: los cargos que le imputan y por qué no tendría derecho a fianza

William Levy fue arrestado en el condado de Broward el 14 de abril, se lee en el documento expedido por la oficina del Sheriff difundida en redes sociales.

De acuerdo con la información, del periodista Alex Rodríguez, el actor tiene dos cargos, uno por "intoxicación desordenada en lugar público y disturbios", y otro por "invasión de estructura o transporte ocupado".

Levy fue detenido en Weston y registrado en la cárcel principal del condado Broward, en Fort Lauderdale.

Según información de la periodista Mandy Fridmann, testigos reportaron que el actor "habría puesto resistencia" al momento de la detención, por lo cual "la policía habría tenido que presionarlo para esposarlo".

Según Javier Ceriani, habría sido arrestado en estado de ebriedad.

Fijan fianza a William Levy

Oscar Petit, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer que un juez había pueto una fianza al actor para que pudiera llevar su proceso en libertad: "Le acaban de poner una fianza, según me acaban de informar, de 500 dólares para salir de la cárcel".

"Hasta este momento, no ha sido puesto en libertad pues esta cárcel tiene entre sus protocolos que la persona que esté arrestada ahí, y que esté bajo la intoxicación, tiene que estar presentando 0.05 de nivel de alcohol en la sangre para poder ser liberado o cuando la persona pueda manejar o manifestarse de manera púbica bien y no erráticamente", explicó al medio día en el show.

Los problemas legales de William Levy

Esta no es la primera vez que el cubano se ve implicado en problemas con la justicia.

En 2010, una joven de 17 años lo acusó de presunto abuso sexual porque el actor la habría obligado a practicarle sexo oral. Sin embargo, meses después, la denuncia fue retirada.

En 2024, una mujer que decía ser la presidenta de su club de fans en España habría estado utilizando el nombre del actor para pedir dinero a cambio de tener encuentros con él. Ante la denuncia de la estafa que ascendía los 200 mil dólares, medios españoles mencionaron que el cubano podía ser llamado a declarar como testigo para demostrar su inocencia.

