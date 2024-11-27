Presentadora Wendy Williams queda “permanentemente discapacitada” debido a su demencia

Video Bruce Willis reaparece en video tras su diagnóstico de demencia

Sabrina E. Morrissey, tutora de Wendy Williams, presuntamente realizó una desalentadora actualización sobre el estado de la reconocida presentadora de televisión.

En febrero, se informó que la comunicadora fue diagnosticada, en 2023, con afasia progresiva primaria y demencia frontotemporal, misma condición que padece Bruce Willis.

“Ella todavía puede hacer muchas cosas por sí misma”, explicaron sus doctores entonces mediante un comunicado de prensa.

“Lo más importante es que mantiene su característico sentido del humor y recibe la atención que necesita para asegurarse de que esté protegida y se atiendan sus necesidades”, añadieron.

Wendy Williams está “permanentemente discapacitada”

Este 26 de noviembre, People dio a conocer que tuvo acceso a documentos legales en los que Sabrina E. Morrissey hace una revelación acerca de la salud de Wendy Williams.

Según la revista, ella afirmó que la conductora ha quedado “cognitivamente deteriorada, permanentemente discapacitada y legalmente incapacitada”.

En los papeles se detalla, además, que “la demencia frontotemporal es una afección progresiva, lo que significa que no tiene cura y los síntomas sólo empeoran con el tiempo”.

La estrella de la ‘pantalla chica’ se encuentra bajo guarda desde abril de 2022, cuando presentó problemas por la enfermedad de Graves, linfedema y abuso del alcohol.

Posteriormente, fue internada en un centro de atención, con presunto contacto limitado con sus seres queridos.

Tras revelarse las complicaciones que afectan su cerebro, Williams se pronunció para agradecer las muestras de apoyo y amor que recibió.

“Déjenme decirles, ¡guau! Su respuesta ha sido abrumadora. Los mensajes que compartieron conmigo me han conmovido, recordándome el poder de la unidad y la necesidad de compasión”, dijo.

“Sigo necesitando espacio personal y paz para prosperar. Por favor, sepan que la positividad y aliento son profundamente apreciados”, sentenció.

La polémica en torno a Wendy Williams

En medio de la lucha por su bienestar que enfrenta Wendy Williams, ha surgido una fuerte polémica a su alrededor.

Por un lado, Sabrina E. Morrissey entabló una demanda contra A&E Television Networks, Lifetime Entertainment y otras afiliadas involucradas en la docuserie ‘Where Is Wendy Williams?’.

Ella acusa que las empresas “filmaron sin un contrato válido y publicaron sin el consentimiento” el proyecto. Igualmente, asegura que la artista estaba “muy vulnerable” y que era “incapaz” de consentir que la grabaran.