Banda Los Recoditos

Vocalista de Los Recoditos revela consecuencias que enfrenta tras acusación de su ex por presunta violencia

Rafa González regresó a la agrupación tras dos meses y medio alejado debido a que Fernanda Redondo, quien fuera su pareja, aseveró que él la violentaba.

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Por:Univision
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Video Ex de vocalista de Los Recoditos acusa a periodista de ser “amante” del cantante: ella se defiende

Rafa González se reincorporó como vocalista de Banda Los Recoditos luego de casi tres meses de que fuera suspendido después de que su expareja lo acusara públicamente de haberla agredido.

Fue a inicios del pasado mes de marzo cuando Fernanda Redondo publicó un video en el que se le veía con el rostro lesionado mientras se encontraba a bordo de un coche con el cantante.

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Ella aseveró posteriormente, en clips grabados ya a solas, que él la había golpeado un día antes: “Me encajó un cuchillo”.

Luego de que dicha acusación se volviera viral, la agrupación dio a conocer su decisión de cesar temporalmente al artista.

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Por su parte, Rafa aseveró que estaba siendo “difamado” y recalcó que confiaba en que las autoridades mexicanas descubrían la verdad.

Vocalista de Los Recoditos comparte consecuencias tras acusación

A semanas de que atravesara la polémica y de regreso a su trabajo, Rafa González se sinceró acerca de lo mal que la pasó a raíz de los alegatos de Fernanda Redondo.

“Sí me afectó mucho porque pues te quitan todo de una”, dijo en entrevista para El Gordo y La Flaca, transmitida este 8 de junio.

“Yo sé bien perfectamente que, poco a poco, tratando, me voy a ir alejando de todo esto”, aseveró el intérprete originario de Coahuila.

Además, él compartió que retomar su puesto en la banda no ha sido del todo sencillo pues enfrenta algunos retos.

“Estoy tratando de acoplarme nuevamente a Los Recoditos, a esta rutina porque, te digo, fueron dos meses y medio”, externó.

“No te miento, o sea, la neta ando desconcentrado. Se me olvidan las cosas de repente”, confesó el cantante para concluir.

González no proporcionó detalles acerca de qué ocurrió con el proceso legal en el que se enfrentaba con Fernanda Redondo.

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