Banda Los Recoditos

Banda Los Recoditos suspende a su vocalista tras acusaciones de presunta violencia a su esposa

A través de un comunicado, banda Los Recoditos se pronunció sobre el escándalo que envuelve a su vocalista Rafa González, quien fue señalado por su esposa Fernanda Redondo por presunta violencia doméstica.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Video Vocalista de Los Recoditos es acusado por presunta violencia: su esposa relata supuestas agresiones

Banda Los Recoditos tomó la decisión de suspender temporalmente a su vocalista Rafa González, luego de las acusaciones de presunta violencia doméstica que realizó su esposa, Fernanda Redondo, en redes sociales.

A través de un comunicado, los intérpretes de ‘Mi Último Deseo’ informaron que tomarían la “situación con la mayor seriedad” y que darían “seguimiento puntual” al desarrollo del caso.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra Banda”, expresaron este 5 de marzo.

Banda Los Recoditos anuncian salida temporal de su vocalista.
Imagen Banda Los Recoditos / Instagram

En ese sentido, informaron que habían tomado la decisión de cesar temporalmente la participación de Rafa Gonnzález dentro de la agrupación.

“Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta. Estaremos dando seguimiento puntal y atentos al desarrollo de los procesos y a lo que determinen las autoridades competentes”, comentaron.

Además, señalaron que “por respeto a todas las partes involucradas y al debido proceso” se mantendrían “prudentes mientras se esclarecen los hechos”.

Hasta el momento, Rafa González no ha dado réplica a las acusaciones de su pareja.

¿De qué se le acusa al vocalista de banda Los Recoditos?

Fernanda Redondo acusó al vocalista de Los Recoditos de, presuntamente, golpearla, someterla y “encajarle un cuchillo”.

“El día de ayer me golpeó, me encajó un cuchillo, me somete para que yo no pueda hablar ni decir nada. Me quita mi teléfono. Ahorita vino gente de su empresa para defenderlo y que yo no dijera nada”, contó el 4 de marzo en TikTok.

Previo a esta declaración, Fernanda Redondo publicó un video donde aparece con lesiones en el rostro. En las imágenes se le puede ver en el interior de un auto y, junto a ella, al vocalista de banda Los Recoditos.

"Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él”, dice la mujer, quien también señala que hace tiempo fue diagnosticada con “trastorno límite de la personalidad” a raíz de “infidelidades, depresiones y ansiedades” que supuestamente habría vivido durante su matrimonio de 12 años.

Relacionados:
Banda Los RecoditosEscándalosPolémicaFamosos

