Banda Los Recoditos Ex de vocalista de Los Recoditos pelea con presentadora: la acusa de ser su “amante” y ella responde Fernanda Redondo compartió capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con Celeste Soto, a quien señala en redes de ser la presunta “amante” del vocalista de Los Recoditos. Ante las acusaciones, la presentadora rompió el silencio.



Fernanda Redondo, expareja del vocalista de Banda Los Recoditos, compartió capturas del supuesto intercambio de mensajes que sostuvo, hace unas semanas, con la presentadora Celeste Soto, a quien señala de ser la presunta “amante” del cantante de regional mexicano.

De acuerdo con Redondo, la conversación entre ellas se habría dado luego de que descubrió que Rafa González, supuestamente, le era infiel con Soto.

“Aquí están las pruebas donde la #celeste soto siempre fue su amante y ella sabía de mí y si la dejo fue porque le deseo la muerte a nuestra hija, pero ella se muestra en redes como una santa, pero en realidad es una agresora, hasta dice que se mete con empresarios para que le den feria”, declaró en TikTok.

En estas capturas de pantalla, Fernanda también habría mostrado la supuesta conversación que tuvo con Rafa González vía WhatsApp. En los mensajes, ella le estaría reclamando una presunta infidelidad y, supuestamente, haberla dejado “encerrada”. En casa

“Te llevaste el carro, te fuiste a poner p*do y te co***te a una gorda y, todavía te grabas. Al siguiente día llegas a la casa como si nada hubiera pasado, te checo el celular y encuentro todo”, expresa, además de narrar que, presuntamente, Rafa González la habría “golpeado en la madrugada”.

Celeste Soto responde a acusaciones de ex de Los Recoditos

Ante los señalamientos de Fernanda Redondo, Celeste Soto rompió el silencio y, a través de sus historias de Instagram, admitió haber ten una relación con el cantante en el pasado.

“Pobre señora, vaya que si está bien loca. Cuando yo fui novia de Rafa, ya tenía tiempo que él no estaba con ella, tanto así que hicimos público nuestro noviazgo”, dijo y, posteriormente, le respondió a Redondo de manera directa.

“Señora, deja de decir mentiras porque hasta el día de hoy me e mantenido al margen de todo esto, pero si me toca hablar, se caerá todo tu teatrito, como lo de tu video que se hizo viral que, según estás golpeada, y te habías operado el mentón y por eso estás moreteada”, declaró.

“De tu locura rompiste la pantalla del carro que, por cierto, ese video no es reciente, ya me lo habías mandado en septiembre del año pasado para que yo no regresara con Rafa, recuerdas, así como eso, muchas cosas”, insistió.

Mientras que en otra parte de su mensaje declaró que, durante el tiempo en que sostuvo una relación con el vocalista de Los Recoditos, él siempre “fue un caballero”.

“El tiempo que fui novia de Rafa, fue un caballero conmigo, me trató siempre como una reina, de hecho, llegó a conocer a mi familia, y no tengo nada, pero nada malo qué decir de él, y si tomé la decisión de terminar con la relación (a finales de diciembre de 2024) fue porque la señora Fernanda no soportó verlo feliz y empezó a meterse, chantajearlo con la niña que, por cierto, es triste decirlo, pero sus tres hijos son solo de ella”, sentenció.

Supuesta amante de vocalista de Los Recoditos habla

Tras el intercambio de mensajes en redes sociales, Celeste Soto habló con la ‘influencer’ Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, a quien compartió que sus razones por las que terminó su relación con Rafa González en 2024

“Su expareja volvió como a molestar. Volvió a meterse, a chantajearlo y muchos temas que yo no estoy acostumbrada a vivir, entonces, yo decidí terminar la relación para que él arreglara toda esa situación y, en algún momento, se diera a volver a estar juntos”, comentó.

La denuncia contra Rafa González

A principios de marzo, Fernanda Redondo acusó al cantante de presunta violencia, lo que supuestamente la había llevado a desarrollar “trastorno límite de la personalidad” a raíz de “infidelidades, depresiones y ansiedades” que supuestamente ha vivido durante su relación con Rafa González.

Tras hacer públicos algunos videos donde señala al cantante de, supuestamente, golpearla y acuchillarla, Rafa González negó las acusaciones y anunció su salida temporal de Banda Los Recoditos.