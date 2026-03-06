Banda Los Recoditos Vocalista de Los Recoditos: salen a la luz supuestos videos de su pareja donde se estaría autolesionando Fernanda Redondo denunció públicamente a Rafa González de presunta violencia. Tras los señalamientos, el vocalista de Los Recoditos se defendió de las acusaciones.

Video Ex de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, acusa al padre del cantante de “acosarla” y “amenazarla"

Este viernes 6 de marzo fueron filtrados supuestos videos que mostrarían a Fernanda Redondo, pareja del vocalista de Los Recoditos, presuntamente autolesionándose.

Los videos, presentados en el programa ‘De Primera Mano’, retratarían a la mujer autolesionándose, presuntamente con un cuchillo, sobre una de sus piernas, ante la supuesta mirada de sus familiares.

En la emisión también se presentaron imágenes en las que se le vería a Fernanda patear “un objeto” ubicado en lo que sería su recámara, mientras su hijo, supuestamente, la graba en medio del llanto.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, los videos habrían “llegado a la redacción” del show durante la tarde de este viernes.

¿Qué pasa entre el vocalista de Los Recoditos y su pareja?

El 4 de marzo, Fernanda Redondo denunció que Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, supuestamente la violentó durante una reunión familiar. Según su testimonio, el cantante “la golpeó” y “encajó un cuchillo” en la pierna.

“Quiero hacer totalmente responsable que si algo me llega a pasar es por él y nada más por él y por su gente de su empresa”, dijo en TikTok.

Previo a su denuncia, Fernanda Redondo compartió en TikTok un video donde aparece con lesiones en el rostro. En las imágenes se le puede ver en el interior de un auto y, junto a ella, al vocalista.

"Amiga, guárdame este video, por favor. Mira cómo me tiene él”, expresa la mujer, quien también narró en sus publicaciones que desde hace tiempo fue diagnosticada con “trastorno límite de la personalidad” a raíz de “infidelidades, depresiones y ansiedades” que supuestamente ha vivido durante su relación.

“Él siempre me ha dicho que si yo saco algo, él va a sacar a la luz mi encefalograma para demostrar que yo estoy loca. Yo quiero que ustedes sepan que estoy completamente sana de mis facultades mentales. Tomó medicamentos, sí, pero también tengo una hoja de mi psiquiatra donde él avala que yo estoy apta para llevar una vida normal”.

Rafa González se defiende

Durante la noche del 5 de marzo, Rafa González anunció su salida temporal de Banda Los Recoditos “para resolver de manera correcta” sus asuntos personales.