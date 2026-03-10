Banda Los Recoditos

Ex de vocalista de Los Recoditos reacciona a videos filtrados donde se autolesiona

Fernanda Redondo rompió el silencio tras la filtración de videos donde aparece autolesionándose luego de un supuesto altercado con Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos.

Elizabeth González
Video Ex de vocalista de Los Recoditos acusa a periodista de ser “amante” del cantante: ella se defiende

Fernanda Redondo, expareja del vocalista de Banda Los Recoditos, rompió el silencio tras la filtración de videos donde aparece autolesionándose. Las imágenes salieron a la luz luego de que ella señalara públicamente a Rafa González de supuesto maltrato físico y psicológico durante su relación de “12 años”.

Según contó la mujer, el altercado con el músico de regional mexicano se habría dado por presuntas infidelidades de él. Incluso, dijo que en los videos donde ella aparece autolesionándose fueron grabados por González, quien supuestamente la ingresó a un “anexo” (centro rehabilitación).

“Él estaba alcoholizado. Él me quiebra mi teléfono porque tenía muchas evidencias de mensajes donde me insultaba, donde me agredía. Imágenes donde una amante de él me mandaba las fotos donde se veían”, contó a ‘Ventaneando’ el 9 de marzo.

“Me encierra en mi cuarto, abre la puerta, yo la empiezo a patear de desesperación para poder salir corriendo y salirme de la casa. Me suben a la camioneta y se escucha donde él les dice, ya arrepentido: ‘oigan, me dejan hablar con ella para cancelar el anexo’ y ellas le contestan que ya no”, dijo e insistió en que, supuestamente, Rafa González la amagó con un cuchillo.

“Yo cometí el error de cuando él me estaba agrediendo, él me agarró un cuchillo y se lo quité y yo, en un estado de shock, dije: ‘si él me va a matar, pues me mato yo’. Me di un piquete en la pierna, que fue el video que él subió, aparte del de golpeando la puerta, cuando me llevaron los del anexo”.

La ex del vocalista de Los Recoditos señaló que, tras salir del centro de rehabilitación y regresar a su casa, la historia volvió a repetirse, por lo que esta vez decidió denunciar las presuntas agresiones del músico.

“Él me mandó al anexo porque él andaba borracho y se quería deshacer de mi porque ya andaba con esta persona. Se va de gira por tres semanas. No llegó a dormir a la casa en cinco días, me imagino que se fue con esta mujer, y cuando llegó, llegó queriendo hacer una carne asada, pero yo me negué y ahí es cuando él se pone agresivo”, relató.

“Me lleva a la recámara de nosotros, me tira al piso, su pie me lo pone en el cuello y su rodilla me estaba sometiendo de los brazos”, agregó y mostró los supuestos moretones.

Por último, Fernanda Redondo se defendió de quienes dicen que “está mal de la cabeza” tras la difusión de los videos donde se ve autolesionándose y, una vez más, atribuyó su reacción a su enfermedad mental.

“La gente dice: ‘ella está mal de la cabeza, ella se golpea sola. Ella es paciente psiquiátrica. Ella está queriéndole perjudicar la carrera’. Pero él nada más grabó cuando yo me encontraba en crisis, más no me dejó grabar cuando él me estaba golpeando”, aseguró.

“Sí tengo un trastorno que se me ha venido desarrollando gracias a la violencia que he vivido con él. El trastorno es Límite de la Personalidad por traumas, infidelidades, abusos y golpes”, sentenció.

