Banda Los Recoditos Ex de vocalista de Los Recoditos acusa al papá del cantante: “Me ha estado acosando” Fernanda Redondo, quien fuera pareja de Rafa González, afirma que el padre del artista le ha enviado mensaje “insultándola”. En días pasados, ella denunció públicamente que el cantante presuntamente la agrede.



Vocalista de Los Recoditos es acusado por presunta violencia: su esposa relata supuestas agresiones

Fernanda Redondo, expareja de Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, denunció que presuntamente el papá del cantante la ha “acosado”.

Por medio de un video en su cuenta de TikTok, ella mostró los supuestos mensajes, ya eliminados, que le habría enviado el padre del artista.

“Este es el papá de Rafa, el vocalista de Los Recoditos, me ha estado acosando, me ha estado mandando mensajes”, dijo.

“Evidentemente ya los borró porque no quiere que la gente vea lo que él me pone, pero me ha insultado, me ha dicho que soy una […] pu…, una cu…, una interesada”, añadió.

Ella señaló que presuntamente “sacó” al intérprete “de lo más bajo” y que, no obstante, ahora que forma parte de la famosa agrupación “se cree la gran cosa”.

“Me amenaza, me golpea y todo esto. Solamente quiero dejar esta evidencia para que estén atentos y cualquier cosa que llegue a pasar, aquí está la prueba”, concluyó.

Vocalista de Los Recoditos reacciona a acusaciones

Hasta el momento, Rafa González no ha desmentido ni confirmado que su padre haya entrado en comunicación con su expareja, Fernanda Redondo.

La noche de este jueves 5 de marzo, él dio a conocer que ya está tomando las medidas necesarias para demostrar legalmente que no ejerció agresiones en contra de ella.

“Estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta. Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de atender ese tema en el cual se me está involucrando y que, por antecedentes, se tendrá que someter a consideración de las autoridades competentes”, expresó.

Igualmente, aseveró que se siente “convencido” de que “toda falsa información que se está diciendo” acerca de él “se aclarará en su momento”.

Por asesoría de sus abogados, no ahondó al respecto. No obstante, confirmó que estará separado de Banda Los Recoditos en lo que se resuelve el asunto.

“Demostraré falsedad en los hechos de los cuales se me está acusando”, sentenció. “Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer”.

Rafa le envió sus buenos deseos a Fernanda, a la que no mencionó por su nombre: “Está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar de lo injusto de su actuar”.

¿Qué dijo Fernanda Redondo de Rafa González?

Fernanda Redondo difundió, en primer lugar, un video en el que se le puede ver con alegadas marcas en el rostro mientras va en un auto con Rafa González.