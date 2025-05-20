Hija de Kobe Bryant estuvo acompañada de su fallecido papá en graduación: así le rindió tributo

Video Kobe Bryant no perdonó a su padre el rechazo a su esposa: ¿su origen latino era inaceptable?

A cinco años de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Natalia le rindió tributo durante su ceremonia de graduación de la universidad.

El 17 de mayo, hija mayor del fallecido jugador de la NBA compartió, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía del día de su graduación, en donde su outfit fue clave para homenajear a su padre.

De acuerdo con la imagen, que estuvo acompañada del número “25”, así como de los emojis de un corazón y un birrete, la hija de Kobe Bryant lució un minivestido blanco de manga larga y una estola con los colores de la USC: el rojo cardenal y el dorado.

Así se dejó ver la hija de Kobe Bryant el día de su graduación. Imagen Natalia Bryant / Instagram



Este accesorio tenía en la parte superior, casi a la altura del corazón, el símbolo Black Mamba. Su padre fue conocido precisamente con este apodo.

Según se muestra en la imagen, la estola también llevaba bordado el nombre de su escuela, las siglas de la universidad y su lema: “¡Sigue luchando!”. Asimismo, el año de su generación y la importante distinción académica que logró: un “GPA” (Grade Point Average).

Vanessa, viuda de Kobe Bryant, también se pronunció ante la graduación de su hija, por lo que a través de sus historias de Instagram le expresó lo orgullosa que se sentía de su logro académico.

“¡Estamos tan orgullosos de ti Natalia Bryan”, escribió en una primera publicación, mientras que en sus siguientes posteos se refirió a los detalles de la estola de su hija.

Vanessa Bryant expresó su orgullo por su hija Natalia. Imagen Vanessa Bryant Instagram



“Gracias Jeanie Marie por hacer este hito aún más especial. #LakersFamily #USCGRAD #CumLaude”, insistió al mismo tiempo en que agradeció el apoyo de la empresaria.

La estrella de la NBA, Kobe Bryant, murió el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero.

Durante el incidente también perdió la vida su hija Gianna y otras siete personas, luego de que el helicóptero se estrellara y estallara en llamas en Calabasas, en el condado de Los Ángeles.