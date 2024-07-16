Kobe Bryant

Muere padre de Kobe Bryant: ya está junto a su hijo y su nieta Gianna

El exbasquetbolista y entrenador, Joe Bryant, murió a los 69 años. Su hijo Kobe y su nieta Gianna perdieron la vida cuatro años antes en un accidente aéreo.

Ashbya Meré.
Joe Bryant, padre del afamado basquetbolista Kobe Bryant, falleció a los 69 años. Aunque la información sobre su deceso no es clara, de acuerdo con Philadelphia Inquirer, el entrenador de la Universidad de La Salle "había sufrido recientemente un derrame cerebral masivo".

El coach enfrentó la muerte de su hijo y su nieta el 26 de enero de 2020 en el accidente aéreo que sufrieron cuando volaban en helicóptero sobre Calabasas, California, donde otras siete personas que estaban con ellos también perdieron la vida.

Fue el equipo de básquetbol de la Universidad La Salle quien informó sobre la muerte de 'Jellybean', como le decían por su gusto por los dulces, a través de un mensaje en la red X.

" Nos entristece anunciar el fallecimiento del gran jugador de baloncesto de La Salle, Joe Bryant. Joe jugó para los Explorers desde 1973 a 1975 y fue miembro de nuestro equipo de entrenadores de 1993 a 1996. Era un miembro querido de la familia Explorer y lo extrañaremos profundamente".

Los problemas entre Kobe Bryant y su padre

Joe y Pamela, los padres de Kobe, comenzaron a tener problemas con su hijo en 2001, tras la relación del basquetbolista con Vanessa Bryant, su ahora viuda.

De acuerdo con información de Los Angeles Times, los papás de la estrella de los Lakers no estaban de acuerdo en que la esposa de su hijo fuera de origen hispano, pues Vanessa tiene raíces mexicanas.

En 2005 la relación con sus padres mejoró, pero en 2013 las cosas se complicaron cuando Joe y Pamela intentaron "subastar" artículos sobre la trayectoria de Kobe, entre ellos uniformes colegiales, anillos de campeonato de la NBA, entre otras cosas.

El pleito escaló a los tribunales, pues la estrella del básquetbol declaró a New York Post que nunca autorizó a sus padres a comercializar con sus pertenencias, por lo cual los demandó.

Tras interponen acciones legales, Joe y Pamela Bryant emitieron un comunicado para arrepentirse por sus acciones y se disculparon públicamente agradeciendo "la ayuda económica que les daba".

De acuerdo con ESPN, Kobe y sus padres llegaron a un acuerdo en donde ellos podrían vender el 10 por ciento de los artículos, pero él los dejó de apoyar económicamente.

¿Quién era Joe Bryant?

Joseph Washington Bryant fue un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó durante ocho temporadas en la NBA. Perteneció a los Philadelphia 76ers, los San Diego Clippers y a los Houston Rockets. Se retiró en 1992.

Después de su paso por la NBA, Joe Bryant jugó en Italia con equipos como AMG Sebastiani Rieti, Olimpia Pistoia y Reggiana.

No dejó las canchas por completo, pues aunque ya no era jugador se dedicó a la carrera de entrenador. Fue asistente en La Salle en la década de 1990 y también tuvo dos etapas como entrenador principal de Los Angeles Sparks en la WNBA.


