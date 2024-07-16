Vanessa Bryant lanza mensaje tras muerte del papá de Kobe: él no la quería por ser de origen mexicano

Video Muere papá de Kobe Bryant: rechazaba a la esposa de su hijo por sus raíces mexicanas

Vanessa Bryant emitió un mensaje luego de que se informara la muerte de su suegro, Joe Bryant, este martes 16 de julio.

La viuda de Kobe Bryant, quien perdió la vida junto con su hija Gianna en un accidente de helicóptero en enero de 2020, recurrió a su cuenta de Instagram para externar su sentir.

PUBLICIDAD

“Enviamos nuestras condolencias al conocer la noticia del fallecimiento de mi suegro”, escribió en un principio.

“Esperábamos que las cosas hubieran sido diferentes”, reconoció. “Aunque los ratos que pasamos juntos fueron pocos, siempre fue dulce y agradable estar con él”.

“Kobe lo quería mucho. Nuestras oraciones están con la familia”, anotó la empresaria para concluir su breve pronunciamiento.

Vanessa Bryant lanza mensaje tras muerte de su suegro, Joe Bryant. Imagen Vanessa Bryant/Instagram

Fran Dunphy, entrenador del alma mater de Joe, la Universidad La Salle, dijo al Philadelphia Inquirer que él sufrió recientemente un derrame cerebral grave.

Papá de Kobe Bryant no quería a Vanessa por sus raíces mexicanas

Las palabras de Vanessa Bryant reavivaron los problemas que en el pasado presuntamente mantuvo con Joe Bryant y su esposa, Pamela.

De acuerdo con Los Angeles Times, los papás de Kobe Bryant mantuvieron una buena relación con él hasta que apareció la exmodelo.

Kobe Bryant con su esposa Vanessa. Los padres del deportista, Joe y Pamela Bryant. Imagen Getty Images

People reporta que el deportista y la entonces estudiante se conocieron en 1999. Poco después comenzaron un romance y se comprometieron en mayo del año 2000.

Se casaron en abril de 2001, pero los padres de la leyenda de los Lakers no asistieron a la boda, en la iglesia católica St. Edward the Confessor.

Según Los Angeles Times, Kobe “confirmó silenciosamente” en abril de 2003 que “a Joe le incomoda que Vanessa, una latina, no sea afroamericana y que se siente incómodo con la devoción desinteresada que él le tiene a ella”.

El talentoso del baloncesto reconoció, explica el medio, que desde el momento en que pidió matrimonio a la joven hubo “una división familiar que ha puesto a prueba su fuerza”.

PUBLICIDAD

Vanessa nació en Los Ángeles, pero su mamá, Sofía Laine Urbieta, y su papá, que no estuvo en su vida desde que era bebé, son mexicanos.

Dinámica ‘tensa’ entre Kobe, sus papás y Vanessa

The Sun puntualiza que el hecho de que Joe y Pamela se saltaran el enlace nupcial de Kobe y Vanessa resultó en un distanciamiento de dos años.

Las rencillas terminaron después de que naciera la primera hija de la pareja, Natalia, en 2003, a decir de una fuente que platicó con el diario en septiembre de 2020.

“No era ningún secreto que había una distancia entre Vanessa y los padres después de una serie de enfrentamientos cuando estaban saliendo, incluida la ausencia de ellos en su boda”, contó el informante.

“Esa dinámica tensa realmente nunca cambió y Kobe intentó algunas reconciliaciones, pero luego tuvo sus propios conflictos y desacuerdos con ellos”, agregó.