Virlán García lamenta la muerte de su hermana con desgarrador mensaje: "Por orgullo no te contesté"

Virlán García y su familia están de luto por la muerte de Dayana Gabriela, hermana del cantante, quien habría sido víctima de un feminicidio el pasado 5 de junio en el municidio de San Luis Río Colorado, Sonora, México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Sonora, su cuerpo fue encontrado en la habitación de una casa recostada sobre una cama con heridas en la espalda provocadas con un arma blanca. Además, el colchón habría sido incendiado, pero fue sofocado por los bomberos.

Las autoridades lograron arrestar a su presunta pareja, quien hasta el momento es el principal sospechoso.

Virlán García y su hermana estarían distanciados

El exponente de regional mexicano reaccionó la tarde de este 6 de junio en su cuenta de Instagram sobre el asesinato de su hermana.

En el desgarrador mensaje ventiló que había un distanciamiento entre ellos, situación por la que se siente "arrepentido", pues considera que eso impidió que pudiera ofrecerle su ayuda.

" Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde. Tantas veces me hablaste y por orgullo no te contesté por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían. Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno".

El cantante externó que hubiera preferido ser él quien perdiera la vida y no ella.

"Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías y hubiera preferido mil millones de veces que hayas sido tú quien escriba unas palabras en despedida para mí en este día tan triste".

Virlán se reprochó no haber ayudado a Dayana y reconoció que ella jugó el papel de padre y madre para él.

"Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida. Fuiste nuestra madre y padre cuando éramos tan solo unos niños".

Virlán García dedica desgarrador mensaje de despedida para su hermana. Imagen Virlán García/Instagram

Virlán recuerda la última vez que vio a su hermana

En el emotivo mensaje, el cantante compartió cómo fue su último encuentro.

"Recuerdo la última vez que te miré en persona y te apreté con fuerza por tener mucho tiempo sin vernos, con ese recuerdo me quiero quedar de ti hasta mi último día".

"Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Béez García, siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida, la que sigue y la que sigue…".

Finalmente, hizo una reflexión sobre la familia y seres queridos.

"Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuando será la última vez que los veas y sientas de cerca".