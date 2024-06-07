Sobrina de Virlán García habría sido maltratada por el presunto asesino de su hermana

Video Hermana del cantante Virlán García deja en orfandad a dos hijos tras reportarse su muerte

Virlán García, exponente del regional mexicano, expresó este 6 de junio su dolor ante la muerte de su hermana, Dayana Gabriela, quien residía en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, México.

Según un informe reciente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ella fue asesinada en su domicilio presuntamente por su novio, identificado como Julián Alfonso ‘N’, quien ya fue detenido.

La dependencia puntualizó sobre el crimen que ocurrió la mañana del 5 de junio, él supuestamente usó un arma punzocortante “para apuñalar” a su pareja, ocasionándole la muerte.

Posteriormente, Julián habría prendido fuego al colchón sobre el que el cuerpo de Dayana se encontraba y escapó del lugar.

Supuesto asesino de la hermana de Virlán García “agredía” a la hija de ella

En su reporte de este 7 de junio, compartido en su página oficial de Facebook, la organización dio a conocer que Julián Alfonso ‘N’ está siendo imputado por presunta agresión a la sobrina de Virlán García.

Explicó que alegadamente él, “desde agosto de 2023 hasta el 3 de junio de 2024”, habría violentado a la hija de Dayana Gabriela, “debido a su relación de pareja” con ella.

“Valiéndose de esa posición, ejerció diversos actos de poder intencionales y dirigidos a agredir verbal, psicoemocional y físicamente de manera frecuente y casi diaria a la menor”, detalló.

Las autoridades dijeron que tales supuestos ataques consistían en “insultos, tirones de cabello, agresiones verbales, entre otros”.

Durante su primera audiencia, se formuló una acusación contra Julián Alfonso y el juez le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando su reclusión mientras se avanza el proceso legal.

En sus redes sociales, la hermana del intérprete de ‘Lluvia de grises’ solía mostrar que tenía dos retoños, Cattleya y Jorge.

Virlán García se refirió así a quien estaba dañando a su hermana

En el mensaje que publicó para hablar de lo ocurrido a Dayana, Virlán García, además de lamentarse por el distanciamiento que mantenía con ella, se refirió a la persona que le hacía daño.

“Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno”, confesó.

“Nunca me voy a perdonar que te haya pasado esto porque no lo merecías”, agregó. “Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa…”.