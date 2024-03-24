Victoria Ruffo

¿Nieta de Victoria Ruffo llevará el nombre de la actriz?: José Eduardo Derbez revela cómo se llamará

José Eduardo Derbez oficializó el nombre que llevará la bebé que espera con su pareja Paola Dalay y deja claro si se llamará como su madre, Victoria Ruffo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

La primera nieta de Victoria Ruffo ya tiene nombre, según reveló su hijo José Eduardo Derbez este fin de semana.

El pasado 25 de enero, el hijo de 'La Queen de las Telenovelas' y su novia, Paola Dalay, dieron a conocer que serían papás. En esa ocasión, no dieron detalles sobre el sexo de la criatura ni tampoco el nombre.

PUBLICIDAD

Para el 10 de febrero, revelaron que es una niña, pero mantuvieron en secreto cómo se llamaría, sin embargo, este fin de semana el misterio quedó resuelto.

Revelan nombre de la nieta de Victoria Ruffo

Durante varias semanas se ha especulado que la bebé de José Eduardo Derbez supuestamente llevaría el nombre de su famosa madre.

Más sobre Victoria Ruffo

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más
0:59

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?
0:43

Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?
0:56

Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?

Univision Famosos

Pero el hijo que la actriz tuvo con Eugenio Derbez ya dejó claro que la niña no llevará el nombre de Victoria, como se llegó a mencionar.

La revelación llegó este sábado 23 de marzo cuando José Eduardo Derbez le dedicó un mensaje a su pareja Paola Dalay con motivo de su cumpleaños 31.

"¡Feliz cumpleaños a la persona más increíble en el mundo! Gracias por cada momento a tu lado, gracias por aguantarme y ser mi aliada", escribió el actor en Instagram para luego cerrar con otras palabras en donde incluyó por primera vez el nombre de la bebé que espera.

"Te amo mucho y este cumpleaños es más especial porque dentro de ti está creciendo nuestra querida Tessa", dijo, dejando al descubierto el nombre de la criatura.

Victoria Ruffo no reaccionó de manera inmediata a la revelación del nombre de su nieta.

Así reveló de manera oficial José Eduardo Derbez el nombre de su bebé: se llamará Tessa.
Así reveló de manera oficial José Eduardo Derbez el nombre de su bebé: se llamará Tessa.
Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Lo que Victoria Ruffo ha dicho sobre el nombre de su nieta

A finales de enero pasado, el hijo de la actriz ya había dado un adelanto del nombre que llevaría su bebé.

En una entrevista para el programa Hoy, el actor dijo que si era niño heredaría el nombre de él, es decir, José Eduardo. Pero también advirtió que si era niña le pondrían Tessa o Loreto.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el pasado 12 de marzo Victoria Ruffo fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre la posibilidad de que su nieta llevara el nombre de ella.

" Ellos van a decir qué nombre les gusta más, y tener su propia personalidad, yo me llamo Victoria Eugenia, así me puso mi mamita chula, me llamo Victoria Eugenia Guadalupe, todo eso", señaló a medios como Despierta América.

Video ¿Victoria Ruffo no quiere que su nieta se parezca a la familia Derbez? Esto dijo
Relacionados:
Victoria RuffoJosé Eduardo DerbezBebés famososHijos de famososPapás famososFamosas EmbarazadasFamososCelebridadesTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD