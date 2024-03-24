¿Nieta de Victoria Ruffo llevará el nombre de la actriz?: José Eduardo Derbez revela cómo se llamará

Video Novia de José Eduardo Derbez deja ver la carita de su bebé y asegura que ya se parece al papá

El pasado 25 de enero, el hijo de 'La Queen de las Telenovelas' y su novia, Paola Dalay, dieron a conocer que serían papás. En esa ocasión, no dieron detalles sobre el sexo de la criatura ni tampoco el nombre.

PUBLICIDAD

Para el 10 de febrero, revelaron que es una niña, pero mantuvieron en secreto cómo se llamaría, sin embargo, este fin de semana el misterio quedó resuelto.

Revelan nombre de la nieta de Victoria Ruffo

Durante varias semanas se ha especulado que la bebé de José Eduardo Derbez supuestamente llevaría el nombre de su famosa madre.

Pero el hijo que la actriz tuvo con Eugenio Derbez ya dejó claro que la niña no llevará el nombre de Victoria, como se llegó a mencionar.

La revelación llegó este sábado 23 de marzo cuando José Eduardo Derbez le dedicó un mensaje a su pareja Paola Dalay con motivo de su cumpleaños 31.

"¡Feliz cumpleaños a la persona más increíble en el mundo! Gracias por cada momento a tu lado, gracias por aguantarme y ser mi aliada", escribió el actor en Instagram para luego cerrar con otras palabras en donde incluyó por primera vez el nombre de la bebé que espera.

"Te amo mucho y este cumpleaños es más especial porque dentro de ti está creciendo nuestra querida Tessa", dijo, dejando al descubierto el nombre de la criatura.

Victoria Ruffo no reaccionó de manera inmediata a la revelación del nombre de su nieta.

Así reveló de manera oficial José Eduardo Derbez el nombre de su bebé: se llamará Tessa. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram

Lo que Victoria Ruffo ha dicho sobre el nombre de su nieta

A finales de enero pasado, el hijo de la actriz ya había dado un adelanto del nombre que llevaría su bebé.

En una entrevista para el programa Hoy, el actor dijo que si era niño heredaría el nombre de él, es decir, José Eduardo. Pero también advirtió que si era niña le pondrían Tessa o Loreto.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el pasado 12 de marzo Victoria Ruffo fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre la posibilidad de que su nieta llevara el nombre de ella.

" Ellos van a decir qué nombre les gusta más, y tener su propia personalidad, yo me llamo Victoria Eugenia, así me puso mi mamita chula, me llamo Victoria Eugenia Guadalupe, todo eso", señaló a medios como Despierta América.