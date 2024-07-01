Hermana de Victoria Ruffo manda mensaje a Eugenio Derbez tras nacimiento de su nieta: ella reacciona

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay se convirtieron en papás el domingo 30 de junio a las 10:44 am. Para darle la bienvenida a la bebé, algunos integrantes de la familia Derbez y Ruffo se reunieron en el hospital para acompañar al recién estrenado papá.

En medio de este importante acontecimiento para ambas familias, Marcela, una de las hermanas de Victoria Ruffo, se pronunció en Instagram para darle la bienvenida a Tessa.

PUBLICIDAD

“¡Bienvenida! ¡Lo mejor está por venir, perdón lo mejor llegó ayer 30 junio 2024 a las 10:44 am! #BabyTessa”, escribió este 1 de julio.

La publicación de la productora estuvo acompañada por un par de fotografías de los detalles que preparó Vicky Fayad por el nacimiento de Tessa y de un mensaje de felicitación a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes concluyeron su relación en malos términos hace más de 20 años.

“Felicidades @jose_eduardo92 @paodalay_2203 @victoriaruffo @ederbez (todos los detallitos para Tessa son de @vickyfa530) felices todos. ¡¡¡Emoción al 1000!!!”, agregó.

La reacción de Victoria Ruffo

El posteo de Marcela Ruffo de inmediato fue correspondido por Victoria Ruffo, quien a través de su perfil de Instagram respondió a su hermana con varios emojis en forma de corazón y manitas orando.

Aunque son pocos los detalles los que se conocen sobre el nacimiento de Tessa, la llegada al mundo de la bebé podría haber marcado un reencuentro entre las familias Derbez y Ruffo, ya que esta es la primera vez que una de las hermanas de la ‘Queen’ de las telenovelas le dedica un mensaje a su excuñado públicamente.

La reacción de Victoria Ruffo al mensaje que su hermana le dedicó a Eugenio Derbez. Imagen Marcela Ruffo / Instagram

El reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Aunque se desconoce si Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ya tuvieron oportunidad de encontrarse tras el nacimiento de su nieta Tessa, la actriz de Corona de Lágrimas (telenovela que puedes ver en ViX) reveló a principios de junio que ya se había reencontrado con el papá de su hijo.

PUBLICIDAD

“Diré algo que nadie sabe hasta hoy. Hace seis años coincidimos Eugenio Derbez y yo en Los Ángeles. Fue justo cuando habían dicho que se había muerto (…) Le pedí que le hablara a su papá, no fuera a ser cierto. Qué bonito, ¿no? (…) Al día siguiente, se quedó de ver con él en un mall (centro comercial). Ellos desayunaron y yo me fui de compras”, relató a la revista TVNotas en su edición del 4 de junio.