¿Vicky Ruffo quiere competir contra los Derbez? Revela plan y lanza advertencia

Victoria Ruffo revela lo que realmente piensa de Alessandra Rosaldo y ella reacciona

Victoria Ruffo descartó por completo unirse al reality familiar de Eugenio Derbez, pese a que a finales de mayo ella misma manifestó su interés por formar parte de ‘De viaje con los Derbez’.

Durante su encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz confesó que haría su propio reality familiar. Incluso, reveló el nombre del proyecto.

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality… Los Ruffos (se llamará)”, expresó entre risas el 16 de septiembre a Berenice Ortiz.

Ante la duda de si este nuevo reality sería una competencia directa con la familia paterna de su hijo José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo no dudó en reconocerlo.

“Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado”, aseveró.

La razón por la que Victoria Ruffo no podría pasar Navidad con los Derbez

Por último, Victoria Ruffo fue contundente al ventilar la razón por la que no podría pasar las fiestas decembrinas con la familia de Eugenio Derbez a pesar de que en algún momento, luego de su reencuentro en el nacimiento de su nieta Tessa, fue ella misma quien propuso pasar las fiestas juntos.

“Es lo que te iba a decir ahorita, depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo de llevar la cena, porque en mi casa se hace bacalao, romeritos”, dijo sonriendo.