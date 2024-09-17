Victoria Ruffo

¿Vicky Ruffo quiere competir contra los Derbez? Revela plan y lanza advertencia

Aunque la actriz aseguró que puede dar mucho contenido en el reality de su expareja, le emociona aún más lanzar su propio show familiar. “Los Ruffo (se llamará)”, reveló.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Victoria Ruffo revela lo que realmente piensa de Alessandra Rosaldo y ella reacciona

Victoria Ruffo descartó por completo unirse al reality familiar de Eugenio Derbez, pese a que a finales de mayo ella misma manifestó su interés por formar parte de ‘De viaje con los Derbez’.

Durante su encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz confesó que haría su propio reality familiar. Incluso, reveló el nombre del proyecto.

PUBLICIDAD

Más sobre Victoria Ruffo

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre
0:46

Hijos de Eugenio Derbez responden a Victoria Ruffo sobre que el actor “nunca ha sabido” ser padre

Univision Famosos
Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona
0:55

Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Univision Famosos
‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más
0:59

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?
0:43

Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?
0:56

Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?

Univision Famosos

“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality… Los Ruffos (se llamará)”, expresó entre risas el 16 de septiembre a Berenice Ortiz.

Ante la duda de si este nuevo reality sería una competencia directa con la familia paterna de su hijo José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo no dudó en reconocerlo.

“Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado”, aseveró.

La razón por la que Victoria Ruffo no podría pasar Navidad con los Derbez

Por último, Victoria Ruffo fue contundente al ventilar la razón por la que no podría pasar las fiestas decembrinas con la familia de Eugenio Derbez a pesar de que en algún momento, luego de su reencuentro en el nacimiento de su nieta Tessa, fue ella misma quien propuso pasar las fiestas juntos.

“Es lo que te iba a decir ahorita, depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo de llevar la cena, porque en mi casa se hace bacalao, romeritos”, dijo sonriendo.

"¡No, hacemos lasaña de chicharrón, lentejas, comemos lentejas porque dicen que es para la lana. Entonces una cucharadita de lentejas nos cae bastante bien. Entonces allá no sé, creo que hacen, no sé, no me gusta”, sentenció.

Relacionados:
Victoria RuffoEugenio DerbezAlessandra RosaldoJosé Eduardo DerbezPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD