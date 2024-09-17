¿Vicky Ruffo quiere competir contra los Derbez? Revela plan y lanza advertencia
Aunque la actriz aseguró que puede dar mucho contenido en el reality de su expareja, le emociona aún más lanzar su propio show familiar. “Los Ruffo (se llamará)”, reveló.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Victoria Ruffo descartó por completo unirse al reality familiar de Eugenio Derbez, pese a que a finales de mayo ella misma manifestó su interés por formar parte de ‘De viaje con los Derbez’.
Durante su encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz confesó que haría su propio reality familiar. Incluso, reveló el nombre del proyecto.
“Yo sé que daría mucho contenido, pero no se los voy a dar. Yo voy a hacer mi propio reality… Los Ruffos (se llamará)”, expresó entre risas el 16 de septiembre a Berenice Ortiz.
Ante la duda de si este nuevo reality sería una competencia directa con la familia paterna de su hijo José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo no dudó en reconocerlo.
“Directa sí, pero va a estar mejor porque somos más simpáticos acá de este lado”, aseveró.
La razón por la que Victoria Ruffo no podría pasar Navidad con los Derbez
Por último, Victoria Ruffo fue contundente al ventilar la razón por la que no podría pasar las fiestas decembrinas con la familia de Eugenio Derbez a pesar de que en algún momento, luego de su reencuentro en el nacimiento de su nieta Tessa, fue ella misma quien propuso pasar las fiestas juntos.
“Es lo que te iba a decir ahorita, depende del menú, porque ellos cocinan muy feo. Entonces yo opino que yo debo de llevar la cena, porque en mi casa se hace bacalao, romeritos”, dijo sonriendo.
"¡No, hacemos lasaña de chicharrón, lentejas, comemos lentejas porque dicen que es para la lana. Entonces una cucharadita de lentejas nos cae bastante bien. Entonces allá no sé, creo que hacen, no sé, no me gusta”, sentenció.