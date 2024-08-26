Ángela Aguilar marca territorio en su matrimonio con Nodal: así lo lleva a todas partes

Video Christian Nodal por fin revela el trato que recibe de su suegro Pepe Aguilar: "Como un monstruo"

Ángela Aguilar marcó territorio en su matrimonio con Christian Nodal días antes de reencontrarse con él en Puerto Rico.

El 22 de agosto, mientras el cantante de regional mexicano se encontraba en Argentina visitando supuestamente a Cazzu y a su hija Inti, la hija de Pepe Aguilar evidenció la manera en la que lleva a su esposo a todas tardes.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía junto a su hermano Leonardo Aguilar tras bastidores de su show en Houston, Texas.

La imagen llamó la atención porque en la carcasa de su celular se encontraba una fotografía de Christian Nodal, la cual quedó al descubierto por la selfie que se tomó frente al espejo.

Ángela Aguilar lleva a todas partes a Nodal. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

Ángela Aguilar celebra un mes de casada con Nodal

La noche del 24 de agosto, Ángela Aguilar celebró un mes de casada con Christian Nodal por medio de un video inédito de su boda.

En las imágenes, publicadas en las historias de Instagram de la intérprete, los esposos aparecen abrazados, al mismo tiempo en que ella canta, aparentemente, el tema 'Contigo en la distancia' que hiciera popular Luis Miguel en 1991.

"Un mes, vida mía", expresó Ángela Aguilar al pie de un video de apenas unos segundos.

Video El video inédito de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal con el que ella celebra un mes de casada