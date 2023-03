Verónica del Castillo se defiende por el mensaje a Rebecca Jones: dice que no fue "oportunista"

"Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. Gracias por recordarnos vivir al máximo el hoy", anotó.