Verónica del Castillo dice que no le afectan las críticas y defiende a su excuñado Ari Telch

Dejó claro que no pretendió hacer publicidad con su publicación: "Si fuera un comercial verías una referencia a un doctor, un teléfono, una marca, pero no. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió que eran unos sueros, de muchas cosas de medicina alternativa, de vitaminas, yo no vendo eso, yo ayudo a la gente, yo uno a médicos con enfermos", señaló al reportero Edén Dorantes.