Verónica del Castillo confirma que está hospitalizada: le extirparon un tumor de casi 5 pulgadas

"Ayer me practicaron cirugía para extirparme un tumor benigno en el ovario izquierdo […] Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia. Yo me tardé dos años en hacerme ultrasonido y mastografía por miedo a entrar a un hospital y creció hasta 12 cm (4.7 pulgadas)", explicó.